Греческий политик призвал страну к борьбе с нацизмом на стороне России
Оппозиционер Лафазанис призвал Грецию поддержать борьбу России с нацизмом
Здание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 9 мая – РИА Новости. Греческий оппозиционный политик Панайотис Лафазанис в День Победы призвал поддержать борьбу России с нацизмом.
Лафазанис 9 мая пришел к Памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941 – 1944 годах, установленному в афинском районе Каллифея.
"Сегодня очень большой день – День Победы антифашистских сил, день, который сверг германский нацизм. Сейчас, однако, ведется и новая борьба - против украинского нацизма, против нацизма западных держав на Украине. И там победит демократия, победят силы, которые хотят нового мира без колониализма. Победит, прежде всего, Россия, которая возглавляет новую борьбу – освободительную для всей планеты", - сказал Лафазанис российским журналистам.
"Я здесь для того, чтобы поддержать эту борьбу. Мы смотрим не только в прошлое – мы смотрим в сегодняшний и завтрашний день. Сегодня и завтра критически важно, чтобы мы были с русской армией в битве, которую она ведет на Украине. Весь Запад против нее, но победит Россия. Несомненно, что она победит их. Несомненно, что она изменит и Европу, и весь мир. Греция должна быть на стороне России, должна остановить санкции, прекратить давать оружие украинским нацистам и должна сотрудничать с Россией. Мы друзья с Россией. Это перспектива для Греции и греческого народа", - уверен политик.
Лафазанис был одним из влиятельных членов партии СИРИЗА, в правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году он возглавлял министерство энергетики. После выхода из партии СИРИЗА в знак несогласия с проводимой политикой Лафазанис вместе с соратниками создал партию "Народное единство" ("Лаики энотита"), а затем создал новое политическое движение – "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА).