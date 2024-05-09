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Греческий политик призвал страну к борьбе с нацизмом на стороне России - РИА Новости, 09.05.2024
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16:45 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/gretsiya-1944978162.html
Греческий политик призвал страну к борьбе с нацизмом на стороне России
Греческий политик призвал страну к борьбе с нацизмом на стороне России - РИА Новости, 09.05.2024
Греческий политик призвал страну к борьбе с нацизмом на стороне России
Греческий оппозиционный политик Панайотис Лафазанис в День Победы призвал поддержать борьбу России с нацизмом. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:45
2024-05-09T16:45
в мире
россия
греция
украина
панайотис лафазанис
алексис ципрас
сириза
народное единство
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АФИНЫ, 9 мая – РИА Новости. Греческий оппозиционный политик Панайотис Лафазанис в День Победы призвал поддержать борьбу России с нацизмом. Лафазанис 9 мая пришел к Памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941 – 1944 годах, установленному в афинском районе Каллифея. "Сегодня очень большой день – День Победы антифашистских сил, день, который сверг германский нацизм. Сейчас, однако, ведется и новая борьба - против украинского нацизма, против нацизма западных держав на Украине. И там победит демократия, победят силы, которые хотят нового мира без колониализма. Победит, прежде всего, Россия, которая возглавляет новую борьбу – освободительную для всей планеты", - сказал Лафазанис российским журналистам. "Я здесь для того, чтобы поддержать эту борьбу. Мы смотрим не только в прошлое – мы смотрим в сегодняшний и завтрашний день. Сегодня и завтра критически важно, чтобы мы были с русской армией в битве, которую она ведет на Украине. Весь Запад против нее, но победит Россия. Несомненно, что она победит их. Несомненно, что она изменит и Европу, и весь мир. Греция должна быть на стороне России, должна остановить санкции, прекратить давать оружие украинским нацистам и должна сотрудничать с Россией. Мы друзья с Россией. Это перспектива для Греции и греческого народа", - уверен политик. Лафазанис был одним из влиятельных членов партии СИРИЗА, в правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году он возглавлял министерство энергетики. После выхода из партии СИРИЗА в знак несогласия с проводимой политикой Лафазанис вместе с соратниками создал партию "Народное единство" ("Лаики энотита"), а затем создал новое политическое движение – "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА).
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944976336.html
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в мире, россия, греция, украина, панайотис лафазанис, алексис ципрас, сириза, народное единство
В мире, Россия, Греция, Украина, Панайотис Лафазанис, Алексис Ципрас, СИРИЗА, Народное единство
Греческий политик призвал страну к борьбе с нацизмом на стороне России

Оппозиционер Лафазанис призвал Грецию поддержать борьбу России с нацизмом

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в медиабанк
Здание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 9 мая – РИА Новости. Греческий оппозиционный политик Панайотис Лафазанис в День Победы призвал поддержать борьбу России с нацизмом.
Лафазанис 9 мая пришел к Памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941 – 1944 годах, установленному в афинском районе Каллифея.
Российские соотечественники в честь Дня Великой Победы возложили цветы к памятнику Советскому солдату в Афинах - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
В Греции проходят памятные мероприятия в честь Дня Великой Победы
Вчера, 16:37
"Сегодня очень большой день – День Победы антифашистских сил, день, который сверг германский нацизм. Сейчас, однако, ведется и новая борьба - против украинского нацизма, против нацизма западных держав на Украине. И там победит демократия, победят силы, которые хотят нового мира без колониализма. Победит, прежде всего, Россия, которая возглавляет новую борьбу – освободительную для всей планеты", - сказал Лафазанис российским журналистам.
"Я здесь для того, чтобы поддержать эту борьбу. Мы смотрим не только в прошлое – мы смотрим в сегодняшний и завтрашний день. Сегодня и завтра критически важно, чтобы мы были с русской армией в битве, которую она ведет на Украине. Весь Запад против нее, но победит Россия. Несомненно, что она победит их. Несомненно, что она изменит и Европу, и весь мир. Греция должна быть на стороне России, должна остановить санкции, прекратить давать оружие украинским нацистам и должна сотрудничать с Россией. Мы друзья с Россией. Это перспектива для Греции и греческого народа", - уверен политик.
Лафазанис был одним из влиятельных членов партии СИРИЗА, в правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году он возглавлял министерство энергетики. После выхода из партии СИРИЗА в знак несогласия с проводимой политикой Лафазанис вместе с соратниками создал партию "Народное единство" ("Лаики энотита"), а затем создал новое политическое движение – "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА).
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Захарова отреагировала на объявление России врагом Греции
7 марта, 23:23
 
В миреРоссияГрецияУкраинаПанайотис ЛафазанисАлексис ЦипрасСИРИЗАНародное единство
 
 
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