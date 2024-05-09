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Зеленский назначил Герегу командующим силами поддержки ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/gerega-1944971820.html
Зеленский назначил Герегу командующим силами поддержки ВСУ
Зеленский назначил Герегу командующим силами поддержки ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024
Зеленский назначил Герегу командующим силами поддержки ВСУ
Владимир Зеленский вновь назначил Дмитрия Герегу командующим силами поддержки ВСУ, в марте этого года он был уволен с этой должности, соответствующий указ... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:22
2024-05-09T16:22
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь назначил Дмитрия Герегу командующим силами поддержки ВСУ, в марте этого года он был уволен с этой должности, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса. "Назначить Герегу Дмитрия Михайловича командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованного на сайте его офиса. Известно, что Герега занимал эту должность с августа 2021 года по 4 марта нынешнего года. Вместо Гереги был назначен Александр Яковец, однако, проработав на этой должности чуть больше месяца, был отстранен. Причины таких перестановок в указах Зеленского не уточняются. Ранее в четверг Зеленский уволил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.
https://ria.ru/20240509/komanduyuschiy-1944938661.html
https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944581707.html
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владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский назначил Герегу командующим силами поддержки ВСУ

Владимир Зеленский вновь назначил Герегу командующим силами поддержки ВСУ

CC BY-SA 4.0 / Sighb / Дмитрий Герега
Дмитрий Герега - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Sighb /
Дмитрий Герега. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь назначил Дмитрия Герегу командующим силами поддержки ВСУ, в марте этого года он был уволен с этой должности, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса.
"Назначить Герегу Дмитрия Михайловича командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованного на сайте его офиса.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Известно, что Герега занимал эту должность с августа 2021 года по 4 марта нынешнего года. Вместо Гереги был назначен Александр Яковец, однако, проработав на этой должности чуть больше месяца, был отстранен. Причины таких перестановок в указах Зеленского не уточняются.
Ранее в четверг Зеленский уволил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.
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