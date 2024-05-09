https://ria.ru/20240509/gaza-1945004801.html
США продолжают добиваться сделки по прекращению огня в Газе, заявил Кирби
США продолжают добиваться сделки по прекращению огня в Газе, заявил Кирби - РИА Новости, 09.05.2024
США продолжают добиваться сделки по прекращению огня в Газе, заявил Кирби
США продолжают добиваться сделки по прекращению огня на 6 недель во всем секторе Газе, включая Рафах, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:21
2024-05-09T19:21
2024-05-09T19:21
в мире
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сша
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хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США продолжают добиваться сделки по прекращению огня на 6 недель во всем секторе Газе, включая Рафах, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Временное прекращение огня, над которым мы работаем, обеспечит спокойствие во всей Газе на 6 недель. Это та переговорная позиция, которую мы отстаиваем", - сообщил он журналистам на брифинге. В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Кирби подчеркнул, что зона действия прекращения огня включает в себя Рафах и добавил, что позиция Израиля по этим условиям также остается без изменений. Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240509/smi-1945004060.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, джон кирби, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Рафах (провинция), США, Джон Кирби, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
США продолжают добиваться сделки по прекращению огня в Газе, заявил Кирби
Кирби: США продолжают добиваться соглашения по прекращению огня в секторе Газа
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США продолжают добиваться сделки по прекращению огня на 6 недель во всем секторе Газе, включая Рафах, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Временное прекращение огня, над которым мы работаем, обеспечит спокойствие во всей Газе на 6 недель. Это та переговорная позиция, которую мы отстаиваем", - сообщил он журналистам на брифинге.
В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов.
Кирби подчеркнул, что зона действия прекращения огня включает в себя Рафах и добавил, что позиция Израиля
по этим условиям также остается без изменений.
Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС
о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.