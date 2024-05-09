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Власти Швейцарии пытались отменить церемонию 9 мая, заявил посол России - РИА Новости, 09.05.2024
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18:13 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/garmonin-1944994916.html
Власти Швейцарии пытались отменить церемонию 9 мая, заявил посол России
Власти Швейцарии пытались отменить церемонию 9 мая, заявил посол России - РИА Новости, 09.05.2024
Власти Швейцарии пытались отменить церемонию 9 мая, заявил посол России
Швейцарские власти попытались отменить церемонию 9 мая в память о воинах Красной армии на кладбище Хёрнли в городе Базель, заявил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:13
2024-05-09T18:13
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ЖЕНЕВА, 9 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцарские власти попытались отменить церемонию 9 мая в память о воинах Красной армии на кладбище Хёрнли в городе Базель, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. "Как и в прошлом году (швейцарские власти - ред.) пытались ограничить и даже не разрешить (проведение церемонии - ред.) под предлогом того, что сегодня выходной день, религиозный праздник день вознесения, и якобы много будет народа на кладбище Хёрнли, и поэтому, как говорилось в их первом письме, они не могут закрыть кладбище ради того, чтобы обеспечить нашу безопасность", - сказал он. Гармонин добавил, что в ответном письме он написал швейцарским властям, что посольство не просит закрывать кладбище, что это тоже святой праздник, на котором никто не собирается конфликтовать. "Тем более что наш праздник попадает на 9 мая, в отличие от 8-го, который отмечают во многих странах Европы, в том числе и на Украине. Видимо они (власти - ред.) на это намекали. Тогда они попытались, как и в прошлом году, ограничить количество участников и время проведения мероприятия в полчаса, с 07.00 до 09.00 часов. Пришлось ещё отправить одно письмо, разъяснить, что приезжает глава диппредставительства в Женеве, а это не короткий путь, поэтому время нас не устраивает и мы планируем проводить, как обычно, церемонию в 10.00 часов. Ну, слава Богу, местные власти пошли навстречу, согласились, и в 10 часов, как обычно, мы провели церемонию с участием представителей стран СНГ из Берна и из Женевы", - отметил дипломат. Гармонин подчеркнул, что посольство соблюдало ограничения, в плане получасовой церемонии, без музыки и без приглашения прессы. "Соотечественников не пускали на официальную церемонию, но на кладбище была огромная толпа наших соотечественников, человек 150-200, которые пришли и отдали дань уважения памяти красноармейцам", - заключил посол РФ.
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944953522.html
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в мире, россия, базель, швейцария, сергей гармонин, снг, берн (город), европа, день победы — 2024
В мире, Россия, Базель, Швейцария, Сергей Гармонин, СНГ, Берн (город), Европа, День Победы — 2024
Власти Швейцарии пытались отменить церемонию 9 мая, заявил посол России

Посол Гармонин: власти Швейцарии пытались отменить церемонию 9 мая в Базеле

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцарские власти попытались отменить церемонию 9 мая в память о воинах Красной армии на кладбище Хёрнли в городе Базель, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Как и в прошлом году (швейцарские власти - ред.) пытались ограничить и даже не разрешить (проведение церемонии - ред.) под предлогом того, что сегодня выходной день, религиозный праздник день вознесения, и якобы много будет народа на кладбище Хёрнли, и поэтому, как говорилось в их первом письме, они не могут закрыть кладбище ради того, чтобы обеспечить нашу безопасность", - сказал он.
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Гармонин добавил, что в ответном письме он написал швейцарским властям, что посольство не просит закрывать кладбище, что это тоже святой праздник, на котором никто не собирается конфликтовать.
"Тем более что наш праздник попадает на 9 мая, в отличие от 8-го, который отмечают во многих странах Европы, в том числе и на Украине. Видимо они (власти - ред.) на это намекали. Тогда они попытались, как и в прошлом году, ограничить количество участников и время проведения мероприятия в полчаса, с 07.00 до 09.00 часов. Пришлось ещё отправить одно письмо, разъяснить, что приезжает глава диппредставительства в Женеве, а это не короткий путь, поэтому время нас не устраивает и мы планируем проводить, как обычно, церемонию в 10.00 часов. Ну, слава Богу, местные власти пошли навстречу, согласились, и в 10 часов, как обычно, мы провели церемонию с участием представителей стран СНГ из Берна и из Женевы", - отметил дипломат.
Гармонин подчеркнул, что посольство соблюдало ограничения, в плане получасовой церемонии, без музыки и без приглашения прессы.
"Соотечественников не пускали на официальную церемонию, но на кладбище была огромная толпа наших соотечественников, человек 150-200, которые пришли и отдали дань уважения памяти красноармейцам", - заключил посол РФ.
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