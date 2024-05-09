СМИ: семья наемника из Колумбии попросила помочь вернуть его тело с Украины
La FM: отец колумбийского наемника попросил помочь вернуть его тело с Украины
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Отец погибшего колумбийского наемника Алексиса Тарасоны Ибаньеса обратился за помощью в МИД страны, чтобы вывезти тело сына с Украины, сообщила радиостанция La FM.
"Франсиско Тарасона, отец молодого человека,... обратился за помощью к министерству иностранных дел Колумбии с целью как можно скорее репатриировать тело его сына, поскольку в армии сообщили, что оно, возможно, прибудет на территорию Колумбии через четыре недели", - говорится в материале на сайте радиостанции.
Тарасона сообщил, что его 24-летний сын погиб на Украине 8 мая - звонком из ВСУ его уведомили о том, что молодой человек был часовым на военном объекте и погиб от ранений после ракетного удара.
По словам мужчины, его сын - профессиональный военный, который перебрался в поисках работы в Польшу, а оттуда - на Украину, когда узнал о найме солдат и высоких зарплатах.
Минобороны РФ неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
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