https://ria.ru/20240509/flag-1944840448.html

В Госдуме предупредили о наказании за порчу российского флага

В Госдуме предупредили о наказании за порчу российского флага - РИА Новости, 09.05.2024

В Госдуме предупредили о наказании за порчу российского флага

Уголовная ответственность предусмотрена за осквернение или умышленную порчу российского флага, в том числе в виде лишения свободы на срок до одного года,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T03:11

2024-05-09T03:11

2024-05-09T03:11

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Уголовная ответственность предусмотрена за осквернение или умышленную порчу российского флага, в том числе в виде лишения свободы на срок до одного года, рассказала РИА Новости депутат ГД Ольга Занко. Накануне Дня Победы парламентарий напомнила, что российский флаг можно вывешивать на жилых домах, автомобилях, использовать его в офисах, на мероприятиях. При этом использование флага должно быть уважительным и не нарушать общественный порядок. "За осквернение или умышленное порчу флага России предусмотрена уголовная ответственность по статье 329 Уголовного кодекса РФ. За такие действия может быть назначено наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, обязательных работ на тот же срок, ареста от трех до шести месяцев или лишения свободы на срок до одного года", - сказала парламентарий. Она добавила, что согласно федеральному конституционному закону "О Государственном флаге РФ", гражданам и организациям разрешено свободное уважительное использование флага России.

https://ria.ru/20240502/niamey-1943384012.html

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россия, ольга занко, госдума рф, общество