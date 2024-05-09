https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

Европа поддерживает Украину из последних сил

Европа поддерживает Украину из последних сил - РИА Новости, 09.05.2024

Европа поддерживает Украину из последних сил

Достоянием общественности стал доклад Министерства энергетики Украины, который отражает динамику изменений не только в секторе электрогенерации, но и в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:00

2024-05-09T08:00

2024-05-09T08:01

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аналитика

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Достоянием общественности стал доклад Министерства энергетики Украины, который отражает динамику изменений не только в секторе электрогенерации, но и в состоянии страны в целом. Интерес озвученные цифры представляют по той причине, что позволяют судить как о непосредственной и, так сказать, наглядной эффективности российских ударов, так и дают некоторое представление о том, как текущую фронтовую обстановку видит российское командование. Проще говоря, почему удары наносились именно в этот период, почему именно по выбранным электростанциям, какая цель при этом преследовалась.Как мы помним, в конце марта российские войска нанесли, возможно, не самый массовый в плане количества запущенных ударных средств, но самый разрушительный удар по энергосистеме Украины. Из строя были выведены крупнейшие тепловые электростанции, на которых держалось производство электричества не только в восточных прифронтовых областях, но также и на западе. Попутно была сильно нарушена связность внутренних перетоков, в результате чего главы крупнейших городов обратились к населению с просьбой максимально экономить электричество, а также готовиться к затяжным перебоям, которые могут затянуться до конца года, — при условии, что не последует новых ударов.По итогам марта украинская энергосистема совершила исторический кульбит, превратившись из постоянного продавца в жадного, но не слишком богатого покупателя электроэнергии.Всего за указанный месяц Киев экспортировал 154 тысячи мегаватт-часов энергии, которые распределились следующим образом:В этой точке важно держать в памяти, что до 9 марта Украина только продавала мегаватты, до 23-го марта маятник импорта-экспорта колебался с равной амплитудой, а уже далее Киев только покупал электричество.За этот крайне короткий промежуток украинские операторы успели купить 168 тысяч мегаватт-часов, из которых Венгрия обеспечила 40 процентов перетоков, Румыния и Словакия по 23-24 процента, а вот Польша и Молдова предоставили очень скромные восемь и шесть процентов соответственно. То есть закупки росли с ураганной скоростью.В качестве анекдота небольшой исторической глубины следует отметить, что наибольшую помощь Украине оказывает Венгрия, которую украинское население как только не поносило в последние годы за якобы пророссийскую политику. Если добавить сюда свежее заявление венгерского вице-премьера, что Будапешт, в отличие от той же Польши, что числится у Киева чуть ли не в братьях, не будет выдавать мужчин призывного возраста, то гримаса провидения станет совсем уж кривой.Поскольку события на фронте летят стремительным потоком, он порой размывает память даже относительно недавних фактов. Потому мы позволим напомнить, что крушение украинской энергосистемы произошло не ситуативно, а в результате накопительного эффекта трех предыдущих волн.Сентябрь прошлого года Украина закончила с показателем экспорта в 111 тысяч мегаватт-часов, причем местная пропаганда пафосно раздувала щеки, упирая на тот факт, что экспорт в сентябре по сравнению с августом вырос в пятьсот раз. Население и западных спонсоров изо всех сил убеждали, что в стране профицит генерации и российские удары нипочем. Это простейшая манипуляция, так как при сравнении с предыдущими годами уже были видны изменения. За девять месяцев 2023 года ключевые трейдеры — компании "ДТЭК Западэнерго", "Д. Трейдинг", "Укргидроэнерго" и Unimex Trading — продали электричества на 174 миллиона гривен. И по сумме продаж, и по объему это ровно в пятьдесят раз меньше, чем годом ранее. То есть уже тогда российские ракеты уверенно подрубили основание украинской энергетики.Это же подтверждают данные украинской биржи. Согласно местным законам трейдеры обязаны передавать до 80 процентов своей прибыли в госкомпанию "Гарантированный покупатель", которая, в свою очередь, из этих денег компенсирует рост тарифов для населения. Так вот: эти отчисления за весь 2023 год уменьшились до 122 миллионов гривен, что в 23 раза меньше, чем годом ранее.Ну а затем пришла весна, и массово прилетели крылатые "грачи" от нашего Министерства обороны.Все эти, на первый взгляд, незначительные детали из отдельных узких отраслей реального сектора, будучи собранными воедино, формируют цельную мозаику. Ее финансовые показатели объясняют, почему Соединенные Штаты охладели к украинскому вопросу и почти полгода мариновали Киев обещаниями военной помощи. Чтобы затем прямо в процессе ее выделения пояснить, что львиная доля из 60 миллиардов сразу же осядет в США, а Киев получит чуть более десяти, да и то строго в виде обязательного к погашению кредита. И это при условии, что даже по официальным данным внешний долг Украины уже превысил 85 процентов от ВВП.То же самое относится и к "братской" Польше, которая изрядно обогатилась на украинском конфликте, вычерпывая трудовые ресурсы и попутно раскочегаривая производство оружия, которое продавалось украинцам. Три приграничных с Украиной воеводства тотально энергодефицитны, там работает всего одна старенькая угольная ТЭС еще советской постройки. Ситуация настолько аховая, что в 2021 году Будапешт на полном серьезе предлагал Варшаве на двоих проинвестировать строительство еще одного блока на Белорусской АЭС, который работал бы только в их интересах. Именно поэтому Польша всегда выбирала львиную долю украинской энергии, взамен поставляя кратно меньше. И большой вопрос, по какой цене.Поклонники всемогущего и всепобеждающего Запада могут сколь угодно не соглашаться, но на третьем году крупнейшего вооруженного конфликта со времен окончания Второй мировой факты говорят убедительнее любых болтунов. США и Евросоюз были свято уверены, что российская армия слабая, отсталая, дезорганизованная и очень низко мотивирована. Потому в Украину первоначально вкачивались колоссальные ресурсы, должные обеспечить даже не разгром на поле боя, но крушение России как геостратегического явления. Конфликт затягивался, помощь планомерно уменьшалась. И чем дальше, тем все больше коллективный Запад тяготится Украиной, вошедшей во вкус вымогательства новых поставок под угрозой, мол, если завтра мы оставим фронт, послезавтра русские танки будут в Праге, Варшаве и Берлине. Помощь продолжалась, у украинской армии были патроны и снаряды, но с самого первого дня и далее по стремительной нарастающей шло вычерпывание любых украинских активов. Будь то молодежь, детородные женщины, зерно, масло, карпатский лес, стальной прокат или электричество.Сегодня все эти ресурсы истощены практически полностью. Посевная сорвана, так как физически нет трактористов и комбайнеров. Украинские мужчины либо переплыли Тису, либо второй год прячутся по домам, либо на фронте, либо в земле. Две трети из почти десяти миллионов уехавших за рубеж граждан Украины без стеснения говорят, что никогда не вернутся домой и в лучшем случае ограничатся отправкой денег престарелым родственникам. Одним из последних ликвидных активов было электричество, которое позволяло закрывать дефицит в Европе и поддерживать киевские бюджетные штаны. Отсюда, кстати, растут непрекращающиеся вопли с требованием немедленно вернуть под контроль Киева Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Без ее продукции никак не снизить стоимость производства снарядов в Германии, а текущие расценки весьма болезненно бьют по бюджету.Украина для своих партнеров сегодня — это пустой чемодан без ручки. Брать оттуда почти нечего, а класть свое все накладнее. Вопрос времени, когда его решат окончательно бросить.

https://ria.ru/20240508/ukraine-1944765246.html

https://ria.ru/20240505/ukraina-1943990978.html

https://ria.ru/20240410/vosstanovlenie-1939105777.html

https://ria.ru/20240505/energetika-1943981918.html

https://ria.ru/20240505/ukraina-1943923604.html

https://ria.ru/20240505/tes-1944003152.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, украина, киев, польша, дтэк, белорусская аэс, запорожская аэс, европа, евросоюз