https://ria.ru/20240509/estoniya-1944959879.html

Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования

Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования - РИА Новости, 09.05.2024

Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования

Власти Эстонии решили расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, заключенный с Россией в 1994 году, сообщает издание Postimees. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:32

2024-05-09T15:32

2024-05-09T15:36

специальная военная операция на украине

россия

эстония

украина

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Власти Эстонии решили расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, заключенный с Россией в 1994 году, сообщает издание Postimees. "В четверг правительство решило расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, заключенный в 1994 году между Эстонией и Россией", - говорится в публикации. Как отмечается, расторжение договора связано с конфликтом на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240320/denonsatsiya-1934567072.html

россия

эстония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, эстония, украина, владимир путин, в мире