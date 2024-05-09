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Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования - РИА Новости, 09.05.2024
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15:32 09.05.2024 (обновлено: 15:36 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/estoniya-1944959879.html
Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования
Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования - РИА Новости, 09.05.2024
Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования
Власти Эстонии решили расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, заключенный с Россией в 1994 году, сообщает издание Postimees. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:32
2024-05-09T15:36
специальная военная операция на украине
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эстония
украина
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Власти Эстонии решили расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, заключенный с Россией в 1994 году, сообщает издание Postimees. "В четверг правительство решило расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, заключенный в 1994 году между Эстонией и Россией", - говорится в публикации. Как отмечается, расторжение договора связано с конфликтом на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования

Postimees: Эстония расторгнет договор с Россией об образовании от 1994 года

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Власти Эстонии решили расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, заключенный с Россией в 1994 году, сообщает издание Postimees.
«
"В четверг правительство решило расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, заключенный в 1994 году между Эстонией и Россией", - говорится в публикации.
Как отмечается, расторжение договора связано с конфликтом на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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