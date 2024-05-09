Полиция стянула силы в центр Еревана из-за митинга
Полиция стянула силы в центр Еревана, где запланирован митинг против делимитации
© Sputnik / Асатур Есаянц
Площадь Республики в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, под охрану взяты входы в здания правительства Армении и соседних с ним министерств. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги Армении и непризнанной НКР, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Сейчас тут звучат патриотические песни.
Митинг организован общественным движением "Тавуш во имя родины". Организаторы отмечали, что к митингу присоединятся участники шествия, которое началось в среду в Гюмри.
Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла от противоправных действий участников запланированной в четверг акции протеста, пообещав, что "любое неправомерное действие, угрожающее конституционному строю, будет нейтрализовано с применением всех предусмотренных законом инструментов".
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.