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Полиция стянула силы в центр Еревана из-за митинга - РИА Новости, 09.05.2024
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16:13 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/erevan-1944969364.html
Полиция стянула силы в центр Еревана из-за митинга
Полиция стянула силы в центр Еревана из-за митинга - РИА Новости, 09.05.2024
Полиция стянула силы в центр Еревана из-за митинга
Полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где запланирован митинг против делимитации границы РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:13
2024-05-09T16:13
в мире
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
ереван
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости. В частности, под охрану взяты входы в здания правительства Армении и соседних с ним министерств. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги Армении и непризнанной НКР, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Сейчас тут звучат патриотические песни. Митинг организован общественным движением "Тавуш во имя родины". Организаторы отмечали, что к митингу присоединятся участники шествия, которое началось в среду в Гюмри. Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла от противоправных действий участников запланированной в четверг акции протеста, пообещав, что "любое неправомерное действие, угрожающее конституционному строю, будет нейтрализовано с применением всех предусмотренных законом инструментов". В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240508/zakavkaze-1944771931.html
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, ереван
В мире, Армения, Азербайджан, Нагорно-Карабахская Республика, Ереван
Полиция стянула силы в центр Еревана из-за митинга

Полиция стянула силы в центр Еревана, где запланирован митинг против делимитации

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПлощадь Республики в Ереване
Площадь Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Площадь Республики в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, под охрану взяты входы в здания правительства Армении и соседних с ним министерств. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги Армении и непризнанной НКР, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Сейчас тут звучат патриотические песни.
Митинг организован общественным движением "Тавуш во имя родины". Организаторы отмечали, что к митингу присоединятся участники шествия, которое началось в среду в Гюмри.
Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла от противоправных действий участников запланированной в четверг акции протеста, пообещав, что "любое неправомерное действие, угрожающее конституционному строю, будет нейтрализовано с применением всех предусмотренных законом инструментов".
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
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