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В Египте потребовали отменить мирный договор с Израилем - РИА Новости, 09.05.2024
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17:28 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/egipet-1944986644.html
В Египте потребовали отменить мирный договор с Израилем
В Египте потребовали отменить мирный договор с Израилем - РИА Новости, 09.05.2024
В Египте потребовали отменить мирный договор с Израилем
Египетское политическое объединение "Демократическое гражданское общество" потребовало отменить мирный договор с Израилем на фоне входа израильских войск в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:28
2024-05-09T17:28
в мире
египет
израиль
рафах (провинция)
самех шукри
армия обороны израиля (цахал)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 9 мая — РИА Новости. Египетское политическое объединение "Демократическое гражданское общество" потребовало отменить мирный договор с Израилем на фоне входа израильских войск в город Рафах на юге сектора Газа, расположенный около границы с Египтом. "Демократическое гражданское общество" уверено в способности армии и народа Египта защитить свой суверенитет и настаивает на данном этапе на следующих требованиях: считать Кэмп-Дэвидские соглашения и то, что из них вытекает, недействительными после того, как Израиль нарушил их пункты и практически в одностороннем порядке от них отказался", - говорится в заявлении объединения. "Демократическое гражданское общество" также призвало выслать из Египта израильскую дипломатическую миссию и разорвать отношения с Израилем. В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах, который считается последним оплотом ХАМАС в палестинском анклаве. Израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее глава МИД Египта Самех Шукри заявлял, что мирный договор между Египтом и Израилем, заключенный в 1979 году, продолжит действовать. В 1979 году Египет и Израиль подписали мирный договор под патронажем США. Процесс получил название Кэмп-Дэвидские соглашения. Благодаря им Египет получил обратно Синайский полуостров, оккупированный Израилем в 1967 году. После заключения мирного договора стороны установили дипломатические отношения. Согласно Кэмп-Дэвидским соглашениям, Египет может держать на границе с Израилем ограниченный военный контингент.
https://ria.ru/20240211/soglasheniya-1926716872.html
https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html
египет
израиль
рафах (провинция)
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в мире, египет, израиль, рафах (провинция), самех шукри, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Израиль, Рафах (провинция), Самех Шукри, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Египте потребовали отменить мирный договор с Израилем

Египетское политобъединение потребовало отменить мирный договор с Израилем

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
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КАИР, 9 мая — РИА Новости. Египетское политическое объединение "Демократическое гражданское общество" потребовало отменить мирный договор с Израилем на фоне входа израильских войск в город Рафах на юге сектора Газа, расположенный около границы с Египтом.
"Демократическое гражданское общество" уверено в способности армии и народа Египта защитить свой суверенитет и настаивает на данном этапе на следующих требованиях: считать Кэмп-Дэвидские соглашения и то, что из них вытекает, недействительными после того, как Израиль нарушил их пункты и практически в одностороннем порядке от них отказался", - говорится в заявлении объединения.
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"Демократическое гражданское общество" также призвало выслать из Египта израильскую дипломатическую миссию и разорвать отношения с Израилем.
В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах, который считается последним оплотом ХАМАС в палестинском анклаве. Израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа.
Ранее глава МИД Египта Самех Шукри заявлял, что мирный договор между Египтом и Израилем, заключенный в 1979 году, продолжит действовать.
В 1979 году Египет и Израиль подписали мирный договор под патронажем США. Процесс получил название Кэмп-Дэвидские соглашения. Благодаря им Египет получил обратно Синайский полуостров, оккупированный Израилем в 1967 году. После заключения мирного договора стороны установили дипломатические отношения. Согласно Кэмп-Дэвидским соглашениям, Египет может держать на границе с Израилем ограниченный военный контингент.
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В миреЕгипетИзраильРафах (провинция)Самех ШукриАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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