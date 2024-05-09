В Египте потребовали отменить мирный договор с Израилем
Египетское политобъединение потребовало отменить мирный договор с Израилем
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
КАИР, 9 мая — РИА Новости. Египетское политическое объединение "Демократическое гражданское общество" потребовало отменить мирный договор с Израилем на фоне входа израильских войск в город Рафах на юге сектора Газа, расположенный около границы с Египтом.
"Демократическое гражданское общество" уверено в способности армии и народа Египта защитить свой суверенитет и настаивает на данном этапе на следующих требованиях: считать Кэмп-Дэвидские соглашения и то, что из них вытекает, недействительными после того, как Израиль нарушил их пункты и практически в одностороннем порядке от них отказался", - говорится в заявлении объединения.
"Демократическое гражданское общество" также призвало выслать из Египта израильскую дипломатическую миссию и разорвать отношения с Израилем.
В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах, который считается последним оплотом ХАМАС в палестинском анклаве. Израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа.
Ранее глава МИД Египта Самех Шукри заявлял, что мирный договор между Египтом и Израилем, заключенный в 1979 году, продолжит действовать.
В 1979 году Египет и Израиль подписали мирный договор под патронажем США. Процесс получил название Кэмп-Дэвидские соглашения. Благодаря им Египет получил обратно Синайский полуостров, оккупированный Израилем в 1967 году. После заключения мирного договора стороны установили дипломатические отношения. Согласно Кэмп-Дэвидским соглашениям, Египет может держать на границе с Израилем ограниченный военный контингент.