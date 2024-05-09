https://ria.ru/20240509/egipet-1944986644.html

В Египте потребовали отменить мирный договор с Израилем

В Египте потребовали отменить мирный договор с Израилем - РИА Новости, 09.05.2024

В Египте потребовали отменить мирный договор с Израилем

Египетское политическое объединение "Демократическое гражданское общество" потребовало отменить мирный договор с Израилем на фоне входа израильских войск в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:28

2024-05-09T17:28

2024-05-09T17:28

в мире

египет

израиль

рафах (провинция)

самех шукри

армия обороны израиля (цахал)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 9 мая — РИА Новости. Египетское политическое объединение "Демократическое гражданское общество" потребовало отменить мирный договор с Израилем на фоне входа израильских войск в город Рафах на юге сектора Газа, расположенный около границы с Египтом. "Демократическое гражданское общество" уверено в способности армии и народа Египта защитить свой суверенитет и настаивает на данном этапе на следующих требованиях: считать Кэмп-Дэвидские соглашения и то, что из них вытекает, недействительными после того, как Израиль нарушил их пункты и практически в одностороннем порядке от них отказался", - говорится в заявлении объединения. "Демократическое гражданское общество" также призвало выслать из Египта израильскую дипломатическую миссию и разорвать отношения с Израилем. В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах, который считается последним оплотом ХАМАС в палестинском анклаве. Израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее глава МИД Египта Самех Шукри заявлял, что мирный договор между Египтом и Израилем, заключенный в 1979 году, продолжит действовать. В 1979 году Египет и Израиль подписали мирный договор под патронажем США. Процесс получил название Кэмп-Дэвидские соглашения. Благодаря им Египет получил обратно Синайский полуостров, оккупированный Израилем в 1967 году. После заключения мирного договора стороны установили дипломатические отношения. Согласно Кэмп-Дэвидским соглашениям, Египет может держать на границе с Израилем ограниченный военный контингент.

https://ria.ru/20240211/soglasheniya-1926716872.html

https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html

египет

израиль

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет, израиль, рафах (провинция), самех шукри, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году