https://ria.ru/20240509/efir-1945002817.html

Звукорежиссеру "Москвы 24" грозит штраф за накладку во время эфира с парада

Звукорежиссеру "Москвы 24" грозит штраф за накладку во время эфира с парада - РИА Новости, 09.05.2024

Звукорежиссеру "Москвы 24" грозит штраф за накладку во время эфира с парада

Звукорежиссера телеканала "Москва 24" могут оштрафовать за накладку в прямом эфире во время трансляции парада, где девушка разминала речевой аппарат перед... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:03

2024-05-09T19:03

2024-05-09T19:03

игорь шестаков

происшествия

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Звукорежиссера телеканала "Москва 24" могут оштрафовать за накладку в прямом эфире во время трансляции парада, где девушка разминала речевой аппарат перед "включением", сообщил РИА Новости руководитель АО "Москва Медиа" Игорь Шестаков. Корреспондент в прямом эфире речитативом про "спортивки "Адидиас"" решила проверить микрофон перед включением. "Поскольку 6 часов прямого эфира, где-то произошла накладка … А ее (девушку, - ред.) за что наказывать, она разминалась перед включением. Звукорежиссера, может, оштрафуют", — сказал руководитель АО "Москва Медиа" Игорь Шестаков.

https://ria.ru/20240509/khakery-1944837203.html

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игорь шестаков, происшествия