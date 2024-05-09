https://ria.ru/20240509/efir-1945002817.html
Звукорежиссеру "Москвы 24" грозит штраф за накладку во время эфира с парада
Звукорежиссеру "Москвы 24" грозит штраф за накладку во время эфира с парада - РИА Новости, 09.05.2024
Звукорежиссеру "Москвы 24" грозит штраф за накладку во время эфира с парада
Звукорежиссера телеканала "Москва 24" могут оштрафовать за накладку в прямом эфире во время трансляции парада, где девушка разминала речевой аппарат перед... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:03
2024-05-09T19:03
2024-05-09T19:03
игорь шестаков
происшествия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Звукорежиссера телеканала "Москва 24" могут оштрафовать за накладку в прямом эфире во время трансляции парада, где девушка разминала речевой аппарат перед "включением", сообщил РИА Новости руководитель АО "Москва Медиа" Игорь Шестаков. Корреспондент в прямом эфире речитативом про "спортивки "Адидиас"" решила проверить микрофон перед включением. "Поскольку 6 часов прямого эфира, где-то произошла накладка … А ее (девушку, - ред.) за что наказывать, она разминалась перед включением. Звукорежиссера, может, оштрафуют", — сказал руководитель АО "Москва Медиа" Игорь Шестаков.
https://ria.ru/20240509/khakery-1944837203.html
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игорь шестаков, происшествия
Игорь Шестаков, Происшествия
Звукорежиссеру "Москвы 24" грозит штраф за накладку во время эфира с парада
Звукорежиссеру "Москвы 24" грозит штраф за речитатив во время эфира с парада
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Звукорежиссера телеканала "Москва 24" могут оштрафовать за накладку в прямом эфире во время трансляции парада, где девушка разминала речевой аппарат перед "включением", сообщил РИА Новости руководитель АО "Москва Медиа" Игорь Шестаков.
Корреспондент в прямом эфире речитативом про "спортивки "Адидиас"" решила проверить микрофон перед включением.
"Поскольку 6 часов прямого эфира, где-то произошла накладка … А ее (девушку, - ред.) за что наказывать, она разминалась перед включением. Звукорежиссера, может, оштрафуют", — сказал руководитель АО "Москва Медиа" Игорь Шестаков.