https://ria.ru/20240509/dtp-1944948307.html

В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека - РИА Новости, 09.05.2024

В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Волжском районе Самарской области, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщило региональное ГУМЧС... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:53

2024-05-09T14:53

2024-05-09T14:53

происшествия

самарская область

волжский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Волжском районе Самарской области, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщило региональное ГУМЧС России в своем Telegram-канале. Информация о столкновении автомобиля Skoda и грузового автомобиля DAF поступила в МЧС в 13.02 мск. Авария произошла на 29-м километре федеральной дороги Р-229 "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в районе населенного пункта Черновский в Волжском районе. "В результате ДТП погибли 3 человека (двое мужчин и женщина), пострадал один человек (мужчина), (он) госпитализирован в ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина", - говорится в сообщении ведомства. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

самарская область

волжский район

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происшествия, самарская область, волжский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)