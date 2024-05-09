https://ria.ru/20240509/dtp-1944948307.html
В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека - РИА Новости, 09.05.2024
В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Волжском районе Самарской области, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщило региональное ГУМЧС... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:53
2024-05-09T14:53
2024-05-09T14:53
происшествия
самарская область
волжский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Волжском районе Самарской области, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщило региональное ГУМЧС России в своем Telegram-канале. Информация о столкновении автомобиля Skoda и грузового автомобиля DAF поступила в МЧС в 13.02 мск. Авария произошла на 29-м километре федеральной дороги Р-229 "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в районе населенного пункта Черновский в Волжском районе. "В результате ДТП погибли 3 человека (двое мужчин и женщина), пострадал один человек (мужчина), (он) госпитализирован в ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина", - говорится в сообщении ведомства. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
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происшествия, самарская область, волжский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самарская область, Волжский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
МЧС: в Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека