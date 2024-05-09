https://ria.ru/20240509/drony-1944913650.html

ВС России более года активно применяют FPV-дроны, рассказал комбриг

ВС России более года активно применяют FPV-дроны, рассказал комбриг - РИА Новости, 09.05.2024

ВС России более года активно применяют FPV-дроны, рассказал комбриг

Подразделения ВС России более года активно применяют FPV-дроны на поле боя в зоне спецоперации, достигнут хороший большой результат, заявил командир 24-й... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:26

2024-05-09T12:26

2024-05-09T12:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Подразделения ВС России более года активно применяют FPV-дроны на поле боя в зоне спецоперации, достигнут хороший большой результат, заявил командир 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения гвардии полковник Малахов."Наши подразделения уже более года на поле боя активно применяют FPV-дроны. Мы достигли хорошего, большого результата", - отметил Малахов на встрече военнослужащих с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.Офицер добавил, что "применение FPV зачастую сводит на нет все попытки противника активно действовать на том или ином участке фронта".

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, технологии