https://ria.ru/20240509/drony-1944913650.html
ВС России более года активно применяют FPV-дроны, рассказал комбриг
ВС России более года активно применяют FPV-дроны, рассказал комбриг - РИА Новости, 09.05.2024
ВС России более года активно применяют FPV-дроны, рассказал комбриг
Подразделения ВС России более года активно применяют FPV-дроны на поле боя в зоне спецоперации, достигнут хороший большой результат, заявил командир 24-й... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:26
2024-05-09T12:26
2024-05-09T12:58
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Подразделения ВС России более года активно применяют FPV-дроны на поле боя в зоне спецоперации, достигнут хороший большой результат, заявил командир 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения гвардии полковник Малахов."Наши подразделения уже более года на поле боя активно применяют FPV-дроны. Мы достигли хорошего, большого результата", - отметил Малахов на встрече военнослужащих с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.Офицер добавил, что "применение FPV зачастую сводит на нет все попытки противника активно действовать на том или ином участке фронта".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Технологии
ВС России более года активно применяют FPV-дроны, рассказал комбриг
Комбриг Малахов: ВС России более года активно применяют FPV-дроны на поле боя
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Подразделения ВС России более года активно применяют FPV-дроны на поле боя в зоне спецоперации, достигнут хороший большой результат, заявил командир 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения гвардии полковник Малахов.
"Наши подразделения уже более года на поле боя активно применяют FPV-дроны. Мы достигли хорошего, большого результата", - отметил Малахов на встрече военнослужащих с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Офицер добавил, что "применение FPV зачастую сводит на нет все попытки противника активно действовать на том или ином участке фронта".