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ВС России более года активно применяют FPV-дроны, рассказал комбриг - РИА Новости, 09.05.2024
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12:26 09.05.2024 (обновлено: 12:58 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/drony-1944913650.html
ВС России более года активно применяют FPV-дроны, рассказал комбриг
ВС России более года активно применяют FPV-дроны, рассказал комбриг - РИА Новости, 09.05.2024
ВС России более года активно применяют FPV-дроны, рассказал комбриг
Подразделения ВС России более года активно применяют FPV-дроны на поле боя в зоне спецоперации, достигнут хороший большой результат, заявил командир 24-й... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:26
2024-05-09T12:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Подразделения ВС России более года активно применяют FPV-дроны на поле боя в зоне спецоперации, достигнут хороший большой результат, заявил командир 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения гвардии полковник Малахов."Наши подразделения уже более года на поле боя активно применяют FPV-дроны. Мы достигли хорошего, большого результата", - отметил Малахов на встрече военнослужащих с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.Офицер добавил, что "применение FPV зачастую сводит на нет все попытки противника активно действовать на том или ином участке фронта".
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безопасность, россия, владимир путин, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Технологии
ВС России более года активно применяют FPV-дроны, рассказал комбриг

Комбриг Малахов: ВС России более года активно применяют FPV-дроны на поле боя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Подразделения ВС России более года активно применяют FPV-дроны на поле боя в зоне спецоперации, достигнут хороший большой результат, заявил командир 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения гвардии полковник Малахов.
"Наши подразделения уже более года на поле боя активно применяют FPV-дроны. Мы достигли хорошего, большого результата", - отметил Малахов на встрече военнослужащих с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Офицер добавил, что "применение FPV зачастую сводит на нет все попытки противника активно действовать на том или ином участке фронта".
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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