https://ria.ru/20240509/drony-1944910352.html

"Как мухи". Путин рассказал о проблеме дронов противника в зоне СВО

"Как мухи". Путин рассказал о проблеме дронов противника в зоне СВО - РИА Новости, 09.05.2024

"Как мухи". Путин рассказал о проблеме дронов противника в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что знает о проблеме дронов противника, которые летают "как мухи над головой" в зоне СВО, работа над этим ведется. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:16

2024-05-09T12:16

2024-05-09T12:16

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что знает о проблеме дронов противника, которые летают "как мухи над головой" в зоне СВО, работа над этим ведется. "Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, всё это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет", - отметил Путин на встрече.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, безопасность