https://ria.ru/20240509/drony-1944910352.html
"Как мухи". Путин рассказал о проблеме дронов противника в зоне СВО
"Как мухи". Путин рассказал о проблеме дронов противника в зоне СВО - РИА Новости, 09.05.2024
"Как мухи". Путин рассказал о проблеме дронов противника в зоне СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что знает о проблеме дронов противника, которые летают "как мухи над головой" в зоне СВО, работа над этим ведется. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:16
2024-05-09T12:16
2024-05-09T12:16
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что знает о проблеме дронов противника, которые летают "как мухи над головой" в зоне СВО, работа над этим ведется. "Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, всё это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет", - отметил Путин на встрече.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
"Как мухи". Путин рассказал о проблеме дронов противника в зоне СВО
Путин заявил, что знает о проблеме дронов противника в зоне спецоперации
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что знает о проблеме дронов противника, которые летают "как мухи над головой" в зоне СВО, работа над этим ведется.
"Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, всё это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет", - отметил Путин на встрече.