https://ria.ru/20240509/donetsk-1944963929.html

Украинские военные в День Победы обстреляли Донецк из HIMARS

Украинские военные в День Победы обстреляли Донецк из HIMARS - РИА Новости, 09.05.2024

Украинские военные в День Победы обстреляли Донецк из HIMARS

Украинские войска в День Победы ударили по Куйбышевскому району Донецка из РСЗО HIMARS, есть пострадавший - осколочное ранение ноги получил молодой мужчина,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:55

2024-05-09T15:55

2024-05-09T15:55

специальная военная операция на украине

донецк

день победы

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в День Победы ударили по Куйбышевскому району Донецка из РСЗО HIMARS, есть пострадавший - осколочное ранение ноги получил молодой мужчина, передает корреспондент РИА Новости с места события. "Был сильный, мощный взрыв, аж пыль пошла, дом весь задрожал, мы вообще ничего не поняли", - сказала местная жительница Елена корреспонденту РИА Новости. Удар пришелся по территории рядом с проезжей частью между жилыми домами района. От удара в грунте образовалась глубокая воронка. В близлежащих домах осколками повреждены стены, нарушено остекление, оборваны провода, не менее пяти гражданских автомобилей повреждены осколками. На месте обстрела работают спасательные и коммунальные службы Во время обстрела в одном из дворов находились два молодых парня. Один из них получил серьезное осколочное ранение ноги, его товарищ эвакуировал в более безопасное место. В последствии раненого забрала скорая помощь. "Они здесь стояли, разговаривали... С этого места мой сын помог своему другу и оттащил его ближе к подъезду, чтобы оказать первую помощь", - сообщила корреспонденту РИА Новости мать одного из парней.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Дом весь задрожал" – жительница Донецка об ударе ВСУ по Куйбышевскому району города Украинские войска в День Победы нанесли удар из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости. 2024-05-09T15:55 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, день победы, происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины