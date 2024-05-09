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Украинские военные в День Победы обстреляли Донецк из HIMARS - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/donetsk-1944963929.html
Украинские военные в День Победы обстреляли Донецк из HIMARS
Украинские военные в День Победы обстреляли Донецк из HIMARS - РИА Новости, 09.05.2024
Украинские военные в День Победы обстреляли Донецк из HIMARS
Украинские войска в День Победы ударили по Куйбышевскому району Донецка из РСЗО HIMARS, есть пострадавший - осколочное ранение ноги получил молодой мужчина,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:55
2024-05-09T15:55
специальная военная операция на украине
донецк
день победы
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в День Победы ударили по Куйбышевскому району Донецка из РСЗО HIMARS, есть пострадавший - осколочное ранение ноги получил молодой мужчина, передает корреспондент РИА Новости с места события. "Был сильный, мощный взрыв, аж пыль пошла, дом весь задрожал, мы вообще ничего не поняли", - сказала местная жительница Елена корреспонденту РИА Новости. Удар пришелся по территории рядом с проезжей частью между жилыми домами района. От удара в грунте образовалась глубокая воронка. В близлежащих домах осколками повреждены стены, нарушено остекление, оборваны провода, не менее пяти гражданских автомобилей повреждены осколками. На месте обстрела работают спасательные и коммунальные службы Во время обстрела в одном из дворов находились два молодых парня. Один из них получил серьезное осколочное ранение ноги, его товарищ эвакуировал в более безопасное место. В последствии раненого забрала скорая помощь. "Они здесь стояли, разговаривали... С этого места мой сын помог своему другу и оттащил его ближе к подъезду, чтобы оказать первую помощь", - сообщила корреспонденту РИА Новости мать одного из парней.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Дом весь задрожал" – жительница Донецка об ударе ВСУ по Куйбышевскому району города
Украинские войска в День Победы нанесли удар из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости.
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донецк, день победы, происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, День Победы, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские военные в День Победы обстреляли Донецк из HIMARS

Мужчина ранен при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка из РСЗО HIMARS

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в День Победы ударили по Куйбышевскому району Донецка из РСЗО HIMARS, есть пострадавший - осколочное ранение ноги получил молодой мужчина, передает корреспондент РИА Новости с места события.
«
"Был сильный, мощный взрыв, аж пыль пошла, дом весь задрожал, мы вообще ничего не поняли", - сказала местная жительница Елена корреспонденту РИА Новости.
Удар пришелся по территории рядом с проезжей частью между жилыми домами района. От удара в грунте образовалась глубокая воронка. В близлежащих домах осколками повреждены стены, нарушено остекление, оборваны провода, не менее пяти гражданских автомобилей повреждены осколками. На месте обстрела работают спасательные и коммунальные службы
Во время обстрела в одном из дворов находились два молодых парня. Один из них получил серьезное осколочное ранение ноги, его товарищ эвакуировал в более безопасное место. В последствии раненого забрала скорая помощь.
"Они здесь стояли, разговаривали... С этого места мой сын помог своему другу и оттащил его ближе к подъезду, чтобы оказать первую помощь", - сообщила корреспонденту РИА Новости мать одного из парней.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДень ПобедыПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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