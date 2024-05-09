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В Донецке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадала женщина
В Донецке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадала женщина - РИА Новости, 09.05.2024
В Донецке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в Донецке из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета с БПЛА, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T08:13
2024-05-09T08:13
2024-05-09T08:13
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в Донецке из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета с БПЛА, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе ранена женщина 1967 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о том, что ВСУ в пять утра сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Донецке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадала женщина
Мэр Донецка Кулемзин: при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадала женщина