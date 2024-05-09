https://ria.ru/20240509/donetsk-1944854777.html

В Донецке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадала женщина

В Донецке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадала женщина - РИА Новости, 09.05.2024

В Донецке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в Донецке из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета с БПЛА, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:13

2024-05-09T08:13

2024-05-09T08:13

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в Донецке из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета с БПЛА, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе ранена женщина 1967 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о том, что ВСУ в пять утра сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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