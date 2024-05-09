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Британия и США продолжат работу по ограничению доходов России - РИА Новости, 09.05.2024
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17:47 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/dokhody-1944990715.html
Британия и США продолжат работу по ограничению доходов России
Британия и США продолжат работу по ограничению доходов России - РИА Новости, 09.05.2024
Британия и США продолжат работу по ограничению доходов России
Великобритания и США заявили о намерении продолжать работу по ограничению источников доходов России посредством санкций и других мер, говорится в совместном... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:47
2024-05-09T17:47
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Великобритания и США заявили о намерении продолжать работу по ограничению источников доходов России посредством санкций и других мер, говорится в совместном заявлении британского МИД и госдепартамента США, опубликованном в четверг на сайте правительства Британии. "Мы наложили на Кремль беспрецедентные расходы через санкции и экспортный контроль… Мы продолжим работать с союзниками для ограничения источников российского дохода, в том числе от услуг и ключевых товаров, таких как энергия и металлы", - сказано в документе. Заявление прозвучало по итогам второго британо-американского стратегического диалога по вопросам санкций, прошедшего накануне в Лондоне. Для участия в мероприятии в Британию прибыла делегация под руководством госдепа, в которую вошли высокопоставленные представители минфина и минторга США, сообщили в британском правительстве. Первый такой диалог состоялся в Вашингтоне в июле 2023 года, сказано в заявлении. Отмечается, что дискуссии по санкциям также коснулись и ситуации на Ближнем Востоке. Делегации подтвердили намерение противостоять лицам, угрожающим безопасности и стабильности в регионе, а также привлечь к ответственности тех, кто осуществляет или поддерживает террористическую деятельность, говорится в заявлении внешнеполитических ведомств. Представители Британии и США подтвердили, что санкции и контроль за экспортом являются "основными инструментами политики национальной безопасности", и обсудили координированное использование этих мер для сдерживания "злонамеренной деятельности" и "защиты международных норм", сообщается в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240415/politico-1940100509.html
https://ria.ru/20240509/kemeron-1944911251.html
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в мире, россия, сша, великобритания
В мире, Россия, США, Великобритания
Британия и США продолжат работу по ограничению доходов России

Британия и США намерены продолжать работу по ограничению доходов России

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Великобритания и США заявили о намерении продолжать работу по ограничению источников доходов России посредством санкций и других мер, говорится в совместном заявлении британского МИД и госдепартамента США, опубликованном в четверг на сайте правительства Британии.
"Мы наложили на Кремль беспрецедентные расходы через санкции и экспортный контроль… Мы продолжим работать с союзниками для ограничения источников российского дохода, в том числе от услуг и ключевых товаров, таких как энергия и металлы", - сказано в документе.
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Заявление прозвучало по итогам второго британо-американского стратегического диалога по вопросам санкций, прошедшего накануне в Лондоне. Для участия в мероприятии в Британию прибыла делегация под руководством госдепа, в которую вошли высокопоставленные представители минфина и минторга США, сообщили в британском правительстве. Первый такой диалог состоялся в Вашингтоне в июле 2023 года, сказано в заявлении.
Отмечается, что дискуссии по санкциям также коснулись и ситуации на Ближнем Востоке. Делегации подтвердили намерение противостоять лицам, угрожающим безопасности и стабильности в регионе, а также привлечь к ответственности тех, кто осуществляет или поддерживает террористическую деятельность, говорится в заявлении внешнеполитических ведомств.
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В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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