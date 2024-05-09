На Украине завели уголовное дело против священника канонической УПЦ Шкиля
СБУ завела дело против священника УПЦ Шкиля
Православный крест. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что завела уголовное дело против священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Назара Шкиля, ему кроме прочего вменяют колаборационную деятельность.
"СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП), который агитировал за присоединение Херсонской области к России и раскрасил въездную стелу в "триколор". На основании собранных доказательств следователи службы безопасности заочно сообщили иподиакону-коллаборанту о подозрении по трем статьям уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
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Уточняется, что ему вменяют "колаборационную деятельность", "отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Согласно данным СБУ, священник якобы агитировал верующих поддержать референдум, по итогам которого Херсонская область вошла в состав России.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".