https://ria.ru/20240509/delo-1945010622.html

На Украине завели уголовное дело против священника канонической УПЦ Шкиля

На Украине завели уголовное дело против священника канонической УПЦ Шкиля - РИА Новости, 09.05.2024

На Украине завели уголовное дело против священника канонической УПЦ Шкиля

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что завела уголовное дело против священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Назара Шкиля, ему... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T20:10

2024-05-09T20:10

2024-05-09T20:10

религия

россия

херсонская область

украина

служба безопасности украины

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_7dd74812523d296b855cc115c6b6f4d9.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что завела уголовное дело против священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Назара Шкиля, ему кроме прочего вменяют колаборационную деятельность. "СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП), который агитировал за присоединение Херсонской области к России и раскрасил въездную стелу в "триколор". На основании собранных доказательств следователи службы безопасности заочно сообщили иподиакону-коллаборанту о подозрении по трем статьям уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Уточняется, что ему вменяют "колаборационную деятельность", "отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Согласно данным СБУ, священник якобы агитировал верующих поддержать референдум, по итогам которого Херсонская область вошла в состав России. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html

россия

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , украина, служба безопасности украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире