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На Украине завели уголовное дело против священника канонической УПЦ Шкиля - РИА Новости, 09.05.2024
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Религия
 
20:10 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/delo-1945010622.html
На Украине завели уголовное дело против священника канонической УПЦ Шкиля
На Украине завели уголовное дело против священника канонической УПЦ Шкиля - РИА Новости, 09.05.2024
На Украине завели уголовное дело против священника канонической УПЦ Шкиля
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что завела уголовное дело против священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Назара Шкиля, ему... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:10
2024-05-09T20:10
религия
россия
херсонская область
украина
служба безопасности украины
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что завела уголовное дело против священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Назара Шкиля, ему кроме прочего вменяют колаборационную деятельность. "СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП), который агитировал за присоединение Херсонской области к России и раскрасил въездную стелу в "триколор". На основании собранных доказательств следователи службы безопасности заочно сообщили иподиакону-коллаборанту о подозрении по трем статьям уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Уточняется, что ему вменяют "колаборационную деятельность", "отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Согласно данным СБУ, священник якобы агитировал верующих поддержать референдум, по итогам которого Херсонская область вошла в состав России. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html
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россия, херсонская область , украина, служба безопасности украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Россия, Херсонская область , Украина, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
На Украине завели уголовное дело против священника канонической УПЦ Шкиля

СБУ завела дело против священника УПЦ Шкиля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Православный крест. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что завела уголовное дело против священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Назара Шкиля, ему кроме прочего вменяют колаборационную деятельность.
"СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП), который агитировал за присоединение Херсонской области к России и раскрасил въездную стелу в "триколор". На основании собранных доказательств следователи службы безопасности заочно сообщили иподиакону-коллаборанту о подозрении по трем статьям уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
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Уточняется, что ему вменяют "колаборационную деятельность", "отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Согласно данным СБУ, священник якобы агитировал верующих поддержать референдум, по итогам которого Херсонская область вошла в состав России.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
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