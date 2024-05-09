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В Дагестане два человека столкнулись на зиплайне - РИА Новости, 09.05.2024
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Туризм
 
18:18 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/dagestan-1944995550.html
В Дагестане два человека столкнулись на зиплайне
В Дагестане два человека столкнулись на зиплайне - РИА Новости, 09.05.2024
В Дагестане два человека столкнулись на зиплайне
Два человека столкнулись на аттракционе "Зиплайн" в Дагестане, в результате молодая девушка получила тяжелые травмы, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:18
2024-05-09T18:18
туризм
происшествия
россия
хунзахский район
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Два человека столкнулись на аттракционе "Зиплайн" в Дагестане, в результате молодая девушка получила тяжелые травмы, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Происшествие произошло в местности Матлас на территории Хунзахского района. "По версии следствия, 8 мая 2024 года подозреваемый, не дождавшись отцепления с аттракциона 23-летней девушки, запустил по канату следующего человека, в результате чего произошло столкновение, в ходе которого девушка получила повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью", – говорится в сообщении. Против предпринимателя, открывшего аттракцион, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что пострадавшая госпитализирована. Ведомство организовало проверку. Отмечается, что "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя". Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, пострадавшая – туристка.
https://ria.ru/20230929/attraktsion-1899567597.html
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происшествия, россия, хунзахский район, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Туризм, Происшествия, Россия, Хунзахский район, Следственный комитет России (СК РФ), Новости - Туризм
В Дагестане два человека столкнулись на зиплайне

В Дагестане два человека столкнулись на зиплайне, девушка тяжело пострадала

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДевушка катается на зиплайне
Девушка катается на зиплайне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Девушка катается на зиплайне. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Два человека столкнулись на аттракционе "Зиплайн" в Дагестане, в результате молодая девушка получила тяжелые травмы, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Происшествие произошло в местности Матлас на территории Хунзахского района.
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"По версии следствия, 8 мая 2024 года подозреваемый, не дождавшись отцепления с аттракциона 23-летней девушки, запустил по канату следующего человека, в результате чего произошло столкновение, в ходе которого девушка получила повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью", – говорится в сообщении.
Против предпринимателя, открывшего аттракцион, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что пострадавшая госпитализирована. Ведомство организовало проверку. Отмечается, что "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя".
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, пострадавшая – туристка.
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