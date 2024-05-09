https://ria.ru/20240509/dagestan-1944995550.html

В Дагестане два человека столкнулись на зиплайне

В Дагестане два человека столкнулись на зиплайне - РИА Новости, 09.05.2024

В Дагестане два человека столкнулись на зиплайне

Два человека столкнулись на аттракционе "Зиплайн" в Дагестане, в результате молодая девушка получила тяжелые травмы, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:18

2024-05-09T18:18

2024-05-09T18:18

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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Два человека столкнулись на аттракционе "Зиплайн" в Дагестане, в результате молодая девушка получила тяжелые травмы, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Происшествие произошло в местности Матлас на территории Хунзахского района. "По версии следствия, 8 мая 2024 года подозреваемый, не дождавшись отцепления с аттракциона 23-летней девушки, запустил по канату следующего человека, в результате чего произошло столкновение, в ходе которого девушка получила повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью", – говорится в сообщении. Против предпринимателя, открывшего аттракцион, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что пострадавшая госпитализирована. Ведомство организовало проверку. Отмечается, что "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя". Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, пострадавшая – туристка.

https://ria.ru/20230929/attraktsion-1899567597.html

https://ria.ru/20240505/attraktsion-1944010362.html

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происшествия, россия, хунзахский район, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм