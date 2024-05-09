https://ria.ru/20240509/byust-1944986339.html
В Мариуполе открыли бюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко
В Мариуполе открыли бюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко - РИА Новости, 09.05.2024
В Мариуполе открыли бюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко
Бюст дважды Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко в День Победы открыли в Мариуполе в ДНР, сообщил мэр города Олег Моргун. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:28
2024-05-09T17:28
2024-05-09T17:28
мариуполь
донецкая народная республика
донбасс
олег моргун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944985678_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_53fd2bc39438ef507b2e4f7873f6f8bb.jpg
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Бюст дважды Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко в День Победы открыли в Мариуполе в ДНР, сообщил мэр города Олег Моргун. "С вице-президентом Общественного международного фонда славянской письменности и культуры Владиславом Мещангиным и техническим директором ООО "Энергострой-проект" Евгением Бузуновым открыли бюст дважды Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Отмечается, что бюст генерала Лелюшенко занял достойное место на Аллее Героев, где наравне с героями Великой Отечественной войны будут увековечены и подвиги нынешних освободителей Мариуполя и Донбасса – участников СВО. Моргун напомнил, что Лелюшенко сыграл выдающуюся роль в освобождении Родины от немецко-фашистских захватчиков: именно под его командованием бойцы 3-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта особо отличились в битве за Днепр, в Донбасской наступательной операции и при ликвидации Запорожского и Никопольского плацдармов врага. "Поблагодарил Общественный международный фонд славянской письменности и культуры за замечательную инициативу по изготовлению бюста, а специалистов "Энергоспецпроект" - за установку мемориала", - добавил мэр.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944970336.html
мариуполь
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944985678_59:0:1196:853_1920x0_80_0_0_f5bc29c11445afa4697e904fec5afce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, донбасс, олег моргун
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Олег Моргун
В Мариуполе открыли бюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко
Моргун: в Мариуполе открыли бюст дважды Героя СССР Дмитрия Лелюшенко