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В Мариуполе открыли бюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко - РИА Новости, 09.05.2024
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17:28 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/byust-1944986339.html
В Мариуполе открыли бюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко
В Мариуполе открыли бюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко - РИА Новости, 09.05.2024
В Мариуполе открыли бюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко
Бюст дважды Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко в День Победы открыли в Мариуполе в ДНР, сообщил мэр города Олег Моргун. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:28
2024-05-09T17:28
мариуполь
донецкая народная республика
донбасс
олег моргун
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Бюст дважды Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко в День Победы открыли в Мариуполе в ДНР, сообщил мэр города Олег Моргун. "С вице-президентом Общественного международного фонда славянской письменности и культуры Владиславом Мещангиным и техническим директором ООО "Энергострой-проект" Евгением Бузуновым открыли бюст дважды Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Отмечается, что бюст генерала Лелюшенко занял достойное место на Аллее Героев, где наравне с героями Великой Отечественной войны будут увековечены и подвиги нынешних освободителей Мариуполя и Донбасса – участников СВО. Моргун напомнил, что Лелюшенко сыграл выдающуюся роль в освобождении Родины от немецко-фашистских захватчиков: именно под его командованием бойцы 3-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта особо отличились в битве за Днепр, в Донбасской наступательной операции и при ликвидации Запорожского и Никопольского плацдармов врага. "Поблагодарил Общественный международный фонд славянской письменности и культуры за замечательную инициативу по изготовлению бюста, а специалистов "Энергоспецпроект" - за установку мемориала", - добавил мэр.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
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мариуполь, донецкая народная республика, донбасс, олег моргун
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Олег Моргун
В Мариуполе открыли бюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко

Моргун: в Мариуполе открыли бюст дважды Героя СССР Дмитрия Лелюшенко

© Фото : пресс-служба главы МариуполяБюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко в Мариуполе
Бюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : пресс-служба главы Мариуполя
Бюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко в Мариуполе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Бюст дважды Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко в День Победы открыли в Мариуполе в ДНР, сообщил мэр города Олег Моргун.
"С вице-президентом Общественного международного фонда славянской письменности и культуры Владиславом Мещангиным и техническим директором ООО "Энергострой-проект" Евгением Бузуновым открыли бюст дважды Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
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Вчера, 00:18
Отмечается, что бюст генерала Лелюшенко занял достойное место на Аллее Героев, где наравне с героями Великой Отечественной войны будут увековечены и подвиги нынешних освободителей Мариуполя и Донбасса – участников СВО.
Моргун напомнил, что Лелюшенко сыграл выдающуюся роль в освобождении Родины от немецко-фашистских захватчиков: именно под его командованием бойцы 3-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта особо отличились в битве за Днепр, в Донбасской наступательной операции и при ликвидации Запорожского и Никопольского плацдармов врага.
"Поблагодарил Общественный международный фонд славянской письменности и культуры за замечательную инициативу по изготовлению бюста, а специалистов "Энергоспецпроект" - за установку мемориала", - добавил мэр.
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МариупольДонецкая Народная РеспубликаДонбассОлег Моргун
 
 
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