https://ria.ru/20240509/byust-1944986339.html

В Мариуполе открыли бюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко

В Мариуполе открыли бюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко - РИА Новости, 09.05.2024

В Мариуполе открыли бюст дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко

Бюст дважды Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко в День Победы открыли в Мариуполе в ДНР, сообщил мэр города Олег Моргун. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:28

2024-05-09T17:28

2024-05-09T17:28

мариуполь

донецкая народная республика

донбасс

олег моргун

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944985678_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_53fd2bc39438ef507b2e4f7873f6f8bb.jpg

ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Бюст дважды Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко в День Победы открыли в Мариуполе в ДНР, сообщил мэр города Олег Моргун. "С вице-президентом Общественного международного фонда славянской письменности и культуры Владиславом Мещангиным и техническим директором ООО "Энергострой-проект" Евгением Бузуновым открыли бюст дважды Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Отмечается, что бюст генерала Лелюшенко занял достойное место на Аллее Героев, где наравне с героями Великой Отечественной войны будут увековечены и подвиги нынешних освободителей Мариуполя и Донбасса – участников СВО. Моргун напомнил, что Лелюшенко сыграл выдающуюся роль в освобождении Родины от немецко-фашистских захватчиков: именно под его командованием бойцы 3-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта особо отличились в битве за Днепр, в Донбасской наступательной операции и при ликвидации Запорожского и Никопольского плацдармов врага. "Поблагодарил Общественный международный фонд славянской письменности и культуры за замечательную инициативу по изготовлению бюста, а специалистов "Энергоспецпроект" - за установку мемориала", - добавил мэр.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944970336.html

мариуполь

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, донецкая народная республика, донбасс, олег моргун