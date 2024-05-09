https://ria.ru/20240509/brigada-1944922990.html

Путин пообещал реорганизовать 810-ю бригаду морской пехоты ЧФ в дивизию

Путин пообещал реорганизовать 810-ю бригаду морской пехоты ЧФ в дивизию - РИА Новости, 09.05.2024

Путин пообещал реорганизовать 810-ю бригаду морской пехоты ЧФ в дивизию

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил командира 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота генерала-майора Олега Власова за... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:57

2024-05-09T12:57

2024-05-09T19:27

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил командира 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота генерала-майора Олега Власова за боевую работу и пообещал реорганизовать бригаду в дивизию и выстроить все органы управления. Президент 7 мая провел встречу с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. На встрече присутствовал командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Олег Власов, он рассказал Путину о численности соединений бригады и попросил рассмотреть вопрос о проведении оргштатных мероприятий. "Бригада стала большой: было три тысячи с небольшим вначале, а сейчас 11 с лишним тысяч. Это дивизия. Я думаю, что по этому пути надо идти, с министром вчера говорили об этом. Надо реорганизовать бригаду в дивизию и соответствующим образом выстроить все органы управления. Так и сделаем", - ответил президент. "Я знаю о вашей бригаде, она постоянно на слуху. Спасибо вам за вашу боевую работу. Самые наилучшие пожелания всем бойцам и офицерам", - сказал Путин. "Служу России!" - ответил Власов.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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Путин на встрече с командирами подразделений, участвующими в спецоперации Путин на встрече с командирами подразделений, участвующими в спецоперации 2024-05-09T12:57 true PT16M46S

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии