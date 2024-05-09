https://ria.ru/20240509/brigada-1944922990.html
Путин пообещал реорганизовать 810-ю бригаду морской пехоты ЧФ в дивизию
Путин пообещал реорганизовать 810-ю бригаду морской пехоты ЧФ в дивизию - РИА Новости, 09.05.2024
Путин пообещал реорганизовать 810-ю бригаду морской пехоты ЧФ в дивизию
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил командира 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота генерала-майора Олега Власова за... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:57
2024-05-09T12:57
2024-05-09T19:27
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил командира 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота генерала-майора Олега Власова за боевую работу и пообещал реорганизовать бригаду в дивизию и выстроить все органы управления. Президент 7 мая провел встречу с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. На встрече присутствовал командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Олег Власов, он рассказал Путину о численности соединений бригады и попросил рассмотреть вопрос о проведении оргштатных мероприятий. "Бригада стала большой: было три тысячи с небольшим вначале, а сейчас 11 с лишним тысяч. Это дивизия. Я думаю, что по этому пути надо идти, с министром вчера говорили об этом. Надо реорганизовать бригаду в дивизию и соответствующим образом выстроить все органы управления. Так и сделаем", - ответил президент. "Я знаю о вашей бригаде, она постоянно на слуху. Спасибо вам за вашу боевую работу. Самые наилучшие пожелания всем бойцам и офицерам", - сказал Путин. "Служу России!" - ответил Власов.
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Путин на встрече с командирами подразделений, участвующими в спецоперации
Путин на встрече с командирами подразделений, участвующими в спецоперации
2024-05-09T12:57
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PT16M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Черноморский флот ВМФ России
Путин пообещал реорганизовать 810-ю бригаду морской пехоты ЧФ в дивизию
Путин обещал реорганизовать 810-ю гвардейскую бригаду морпехов ЧФ в дивизию
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил командира 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота генерала-майора Олега Власова за боевую работу и пообещал реорганизовать бригаду в дивизию и выстроить все органы управления.
Президент 7 мая провел встречу с командирами подразделений, участвующих в спецоперации.
На встрече присутствовал командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Олег Власов, он рассказал Путину о численности соединений бригады и попросил рассмотреть вопрос о проведении оргштатных мероприятий.
«
"Бригада стала большой: было три тысячи с небольшим вначале, а сейчас 11 с лишним тысяч. Это дивизия. Я думаю, что по этому пути надо идти, с министром вчера говорили об этом. Надо реорганизовать бригаду в дивизию и соответствующим образом выстроить все органы управления. Так и сделаем", - ответил президент.
"Я знаю о вашей бригаде, она постоянно на слуху. Спасибо вам за вашу боевую работу. Самые наилучшие пожелания всем бойцам и офицерам", - сказал Путин.
"Служу России!" - ответил Власов.