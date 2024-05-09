https://ria.ru/20240509/bomby-1945025146.html

США приостановили передачу 1,8 тысячи бомб Израилю

США приостановили передачу 1,8 тысячи бомб Израилю - РИА Новости, 09.05.2024

США приостановили передачу 1,8 тысячи бомб Израилю

США поставили на паузу передачу Израилю партии из 3,5 тысячи авиабомб в рамках ревизии отдельных видов военной помощи своему главному ближневосточному союзнику, РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T21:52

2024-05-09T21:52

2024-05-09T22:06

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США поставили на паузу передачу Израилю партии из 3,5 тысячи авиабомб в рамках ревизии отдельных видов военной помощи своему главному ближневосточному союзнику, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Мы сейчас проводим ревизию части оборонного содействия на ближайшую перспективу. Конкретно мы приостановили отправку одной партии вооружений, состоящей из 1,8 тысячи бомб в две тысячи фунтов (908 килограммов - ред.) и 1,7 тысячи бомб в 500 фунтов (230 килограммов - ред.)", - сказал он на брифинге для журналистов.Отмечается, что приостановка поставок связана с попытками США отговорить Израиль от полномасштабного наземного вторжения в густонаселенный город Рафах на юге сектора Газа."Мы еще не приняли окончательного решения, как поступить с поставкой", - уточнил Райдер.Президент США Джо Байден накануне предупредил, что может остановить поставки израильтянам авиабомб и артиллерийских снарядов, если те расширят свою операцию в секторе Газа на Рафах.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

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в мире, сша, израиль, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году