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Более девяти тысяч росгвардейцев обеспечили безопасность в День Победы

Более девяти тысяч росгвардейцев обеспечили безопасность в День Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Более девяти тысяч росгвардейцев обеспечили безопасность в День Победы

Более 9 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность на праздничных мероприятиях в День Победы в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T23:49

2024-05-09T23:49

2024-05-09T23:49

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

день победы

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 9 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность на праздничных мероприятиях в День Победы в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "В День Победы Росгвардия обеспечивала безопасность на праздничных мероприятиях в столице… было задействовано более девяти тысяч сотрудников и военнослужащих столичного главка Росгвардии", - говорится в сообщении.

москва

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2024

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москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы, общество