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Более девяти тысяч росгвардейцев обеспечили безопасность в День Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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23:49 09.05.2024
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Более девяти тысяч росгвардейцев обеспечили безопасность в День Победы
Более девяти тысяч росгвардейцев обеспечили безопасность в День Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Более девяти тысяч росгвардейцев обеспечили безопасность в День Победы
Более 9 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность на праздничных мероприятиях в День Победы в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T23:49
2024-05-09T23:49
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
день победы
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 9 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность на праздничных мероприятиях в День Победы в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "В День Победы Росгвардия обеспечивала безопасность на праздничных мероприятиях в столице… было задействовано более девяти тысяч сотрудников и военнослужащих столичного главка Росгвардии", - говорится в сообщении.
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москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы, общество
Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), День Победы, Общество
Более девяти тысяч росгвардейцев обеспечили безопасность в День Победы

Более девяти тысяч росгвардейцев обеспечили безопасность в День Победы в Москве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Росгвардия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 9 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность на праздничных мероприятиях в День Победы в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"В День Победы Росгвардия обеспечивала безопасность на праздничных мероприятиях в столице… было задействовано более девяти тысяч сотрудников и военнослужащих столичного главка Росгвардии", - говорится в сообщении.
Парад Победы 2024
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

В России 9 мая каждый год отмечают Победу в Великой Отечественной войне

Автономные пусковые установки ПГРК Ярс на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В России 9 мая каждый год отмечают Победу в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Парад Победы начался сегодня на Красной площади в 10:00.

Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Парад Победы начался сегодня на Красной площади в 10:00.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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2 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем.

Знаменная группа на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал в кабриолете Aurus.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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4 из 16
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.

Президент РФ Владимир Путин на параде в Москве, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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5 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Но при этом подчеркнул, что она никому не позволит себе угрожать.

Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Но при этом подчеркнул, что она никому не позволит себе угрожать.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Штурмовики Су-25БМ пролетели над Красной площадью.

Штурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Штурмовики Су-25БМ пролетели над Красной площадью.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На военном параде также проехала колонна бронеавтомобилей "Тигр-М".

Бронеавтомобиль Тигр-М на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

На военном параде также проехала колонна бронеавтомобилей "Тигр-М".

© РИА Новости / Станислав Красильников
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9 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Военнослужащие – участники СВО прошли по Красной площади.

Военнослужащие – участники СВО на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие – участники СВО прошли по Красной площади.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

С ними после парада пообщался Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин общается с военнослужащими - участниками СВО после парада в Москве, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

С ними после парада пообщался Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Торжественно пролетел строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Строй кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Торжественно пролетел строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Прошли парадные расчеты.

Парадные расчеты на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Прошли парадные расчеты.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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13 из 16
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" проехали по Красной площади.

Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" проехали по Красной площади.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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14 из 16
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации.

Президент РФ Владимир Путин, исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков после парада в Москв

Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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15 из 16
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го.

Парадный расчет военнослужащих-женщин перед началом военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го.

© РИА Новости / Александр Вильф
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16 из 16

В России 9 мая каждый год отмечают Победу в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 16

Парад Победы начался сегодня на Красной площади в 10:00.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 16

Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 16

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 16

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
5 из 16

Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 16

Но при этом подчеркнул, что она никому не позволит себе угрожать.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 16

Штурмовики Су-25БМ пролетели над Красной площадью.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 16

На военном параде также проехала колонна бронеавтомобилей "Тигр-М".

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
9 из 16

Военнослужащие – участники СВО прошли по Красной площади.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 16

С ними после парада пообщался Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 16

Торжественно пролетел строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 16

Прошли парадные расчеты.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
13 из 16

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" проехали по Красной площади.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
14 из 16

Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
15 из 16

А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
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