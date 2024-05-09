Более девяти тысяч росгвардейцев обеспечили безопасность в День Победы в Москве
В России 9 мая каждый год отмечают Победу в Великой Отечественной войне
В России 9 мая каждый год отмечают Победу в Великой Отечественной войне
Парад Победы начался сегодня на Красной площади в 10:00.
Парад Победы начался сегодня на Красной площади в 10:00.
Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем.
Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем.
Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал в кабриолете Aurus.
Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал в кабриолете Aurus.
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.
Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.
Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.
Но при этом подчеркнул, что она никому не позволит себе угрожать.
Но при этом подчеркнул, что она никому не позволит себе угрожать.
Штурмовики Су-25БМ пролетели над Красной площадью.
Штурмовики Су-25БМ пролетели над Красной площадью.
На военном параде также проехала колонна бронеавтомобилей "Тигр-М".
На военном параде также проехала колонна бронеавтомобилей "Тигр-М".
Военнослужащие – участники СВО прошли по Красной площади.
Военнослужащие – участники СВО прошли по Красной площади.
С ними после парада пообщался Владимир Путин.
Торжественно пролетел строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
Торжественно пролетел строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" проехали по Красной площади.
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" проехали по Красной площади.
Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации.
Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации.
А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го.
А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го.
В России 9 мая каждый год отмечают Победу в Великой Отечественной войне
Парад Победы начался сегодня на Красной площади в 10:00.
Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем.
Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал в кабриолете Aurus.
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.
Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.
Но при этом подчеркнул, что она никому не позволит себе угрожать.
Штурмовики Су-25БМ пролетели над Красной площадью.
На военном параде также проехала колонна бронеавтомобилей "Тигр-М".
Военнослужащие – участники СВО прошли по Красной площади.
С ними после парада пообщался Владимир Путин.
Торжественно пролетел строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" проехали по Красной площади.
Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации.
А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го.