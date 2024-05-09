https://ria.ru/20240509/bespilotniki-1944841612.html

На Кубани подавили около шести беспилотников ВСУ

На Кубани подавили около шести беспилотников ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024

На Кубани подавили около шести беспилотников ВСУ

ВСУ ночью пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА, шесть беспилотников упали на территории объекта из-за чего начался пожар,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T03:33

2024-05-09T03:33

2024-05-09T03:37

специальная военная операция на украине

украина

краснодарский край

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безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ВСУ ночью пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА, шесть беспилотников упали на территории объекта из-за чего начался пожар, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края."В четверг ночью преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта - нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров", - говорится в сообщении.Уточняется, что к ликвидации огня привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и семь единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

краснодарский край

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