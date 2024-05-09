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На Кубани подавили около шести беспилотников ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 09.05.2024 (обновлено: 03:37 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/bespilotniki-1944841612.html
На Кубани подавили около шести беспилотников ВСУ
На Кубани подавили около шести беспилотников ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024
На Кубани подавили около шести беспилотников ВСУ
ВСУ ночью пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА, шесть беспилотников упали на территории объекта из-за чего начался пожар,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T03:33
2024-05-09T03:37
специальная военная операция на украине
украина
краснодарский край
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ВСУ ночью пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА, шесть беспилотников упали на территории объекта из-за чего начался пожар, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края."В четверг ночью преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта - нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров", - говорится в сообщении.Уточняется, что к ликвидации огня привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и семь единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, краснодарский край, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), анапа
Специальная военная операция на Украине, Украина, Краснодарский край, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Анапа
На Кубани подавили около шести беспилотников ВСУ

Оперштаб: ВСУ ночью пытались атаковать нефтебазу под Анапой с помощью БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ВСУ ночью пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА, шесть беспилотников упали на территории объекта из-за чего начался пожар, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
"В четверг ночью преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта - нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Уточняется, что к ликвидации огня привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и семь единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКраснодарский крайРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Анапа
 
 
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