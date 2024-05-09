https://ria.ru/20240509/bespilotnik-1945030253.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотника
В Курской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 09.05.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотника
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T22:59
2024-05-09T22:59
2024-05-09T23:01
курская область
безопасность
роман старовойт
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, безопасность, роман старовойт
Курская область, Безопасность, Роман Старовойт
В Курской области объявили опасность атаки беспилотника
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки беспилотника