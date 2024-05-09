https://ria.ru/20240509/bespilotnik-1945030253.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотника

В Курской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 09.05.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотника

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T22:59

2024-05-09T22:59

2024-05-09T23:01

курская область

безопасность

роман старовойт

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, безопасность, роман старовойт