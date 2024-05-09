https://ria.ru/20240509/berlin-1944948442.html

Полиция в Берлине не позволила "Бессмертному полку" пройти единым строем

Полиция в Берлине не позволила "Бессмертному полку" пройти единым строем - РИА Новости, 09.05.2024

Полиция в Берлине не позволила "Бессмертному полку" пройти единым строем

В Берлине полиция не позволила шествию "Бессмертного полка" пройти единым строем, пуская к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене группами по десять... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:53

2024-05-09T14:53

2024-05-09T15:45

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БЕРЛИН, 9 мая — РИА Новости. В Берлине полиция не позволила шествию "Бессмертного полка" пройти единым строем, пуская к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене группами по десять человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В этом году участники мероприятия собрались недалеко от мемориала, поскольку путь от Бранденбургских ворот перегородили. Стражи правопорядка пропускали их к месту построения через узкий проход, где людей проверяли на наличие запрещенных символов. Для этого полицейские сверялись с данными из тетрадки.На фоне запрета на пронос российской и советской символики люди несли портреты своих предков, воздушные шары цвета знамени Победы и флаги городов России.Тем не менее многим пришлось заклеить георгиевские ленты на портретах воевавших родственников малярным скотчем, другие прятали их в кулаках.Кроме того, полицейские перекрыли несколько проходов, не позволив всем желающим присоединиться к шествию "Бессмертного полка". В итоге жителям немецкой столицы пришлось через ограждения передавать цветы с просьбой возложить их к памятнику.Этому попытались помешать собравшиеся у мемориала в Тиргартене провокаторы с украинскими флагами, но их оттеснили силовики. В этом году полиция в Берлине в очередной раз запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы и близ них советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Помимо этого, запрещена демонстрация символов Z и V.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что немецкие власти все-таки разрешили использовать цвета российского флага и георгиевской ленты только в качестве элементов оформления венков и букетов для возложения к памятникам. Дипломат назвала это решение кощунственным и призвала прекратить переписывать историю.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944879245.html

https://ria.ru/20240509/parad-1944900095.html

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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Срыв акции "Бессмертный полк" в Берлине В Берлине полиция не позволила "Бессмертному полку" пройти единым строем – к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене пускали только группами по 10 человек. У самого мемориала провокаторы с украинскими флагами пытались сорвать возложение цветов, но их оттеснили правоохранители. 2024-05-09T14:53 true PT0M44S

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в мире, берлин (город), россия, акция "бессмертный полк", германия, мария захарова