https://ria.ru/20240509/bayden-1944839125.html
Байден считает, что Трамп не признает результаты выборов при поражении
Байден считает, что Трамп не признает результаты выборов при поражении - РИА Новости, 09.05.2024
Байден считает, что Трамп не признает результаты выборов при поражении
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что его предшественник Дональд Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов главы РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T02:25
2024-05-09T02:25
2024-05-09T02:55
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что его предшественник Дональд Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов главы государства в том случае, если вновь потерпит поражение. "Я уверяю вас, он не сделает этого", - сказал Байден. Хозяин Белого дома добавил, что считает "опасным" такой сценарий. Следующие выборы президента США пройдут в начале ноября. Согласно большинству прогнозов, борьба на них развернется между действующим главой государства Байденом и экс-президентом Трампом.
https://ria.ru/20240505/tramp-1943932712.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден считает, что Трамп не признает результаты выборов при поражении
Байден: Трамп не признает результаты выборов, если вновь потерпит поражение