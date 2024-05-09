https://ria.ru/20240509/bayden-1944839125.html

Байден считает, что Трамп не признает результаты выборов при поражении

Байден считает, что Трамп не признает результаты выборов при поражении - РИА Новости, 09.05.2024

Байден считает, что Трамп не признает результаты выборов при поражении

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что его предшественник Дональд Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов главы РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T02:25

2024-05-09T02:25

2024-05-09T02:55

в мире

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джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что его предшественник Дональд Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов главы государства в том случае, если вновь потерпит поражение. "Я уверяю вас, он не сделает этого", - сказал Байден. Хозяин Белого дома добавил, что считает "опасным" такой сценарий. Следующие выборы президента США пройдут в начале ноября. Согласно большинству прогнозов, борьба на них развернется между действующим главой государства Байденом и экс-президентом Трампом.

https://ria.ru/20240505/tramp-1943932712.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп