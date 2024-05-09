Рейтинг@Mail.ru
Байден считает, что Трамп не признает результаты выборов при поражении - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 09.05.2024 (обновлено: 02:55 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/bayden-1944839125.html
Байден считает, что Трамп не признает результаты выборов при поражении
Байден считает, что Трамп не признает результаты выборов при поражении - РИА Новости, 09.05.2024
Байден считает, что Трамп не признает результаты выборов при поражении
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что его предшественник Дональд Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов главы РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T02:25
2024-05-09T02:55
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932910351_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dff374ef55d01e45ac7d293db7122bd2.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что его предшественник Дональд Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов главы государства в том случае, если вновь потерпит поражение. "Я уверяю вас, он не сделает этого", - сказал Байден. Хозяин Белого дома добавил, что считает "опасным" такой сценарий. Следующие выборы президента США пройдут в начале ноября. Согласно большинству прогнозов, борьба на них развернется между действующим главой государства Байденом и экс-президентом Трампом.
https://ria.ru/20240505/tramp-1943932712.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932910351_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_7b4ac79c688daed9b15e7d368aa2da5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден считает, что Трамп не признает результаты выборов при поражении

Байден: Трамп не признает результаты выборов, если вновь потерпит поражение

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что его предшественник Дональд Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов главы государства в том случае, если вновь потерпит поражение.
"Я уверяю вас, он не сделает этого", - сказал Байден. Хозяин Белого дома добавил, что считает "опасным" такой сценарий.
Дональд Трамп во время предвыборного митинга - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
СМИ: Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо
5 мая, 07:41
Следующие выборы президента США пройдут в начале ноября. Согласно большинству прогнозов, борьба на них развернется между действующим главой государства Байденом и экс-президентом Трампом.
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала