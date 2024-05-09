https://ria.ru/20240509/ataka-1944973746.html

В Башкирии рассказали об обстановке после атаки БПЛА на нефтезавод

В Башкирии рассказали об обстановке после атаки БПЛА на нефтезавод - РИА Новости, 09.05.2024

В Башкирии рассказали об обстановке после атаки БПЛА на нефтезавод

На территории промзоны в башкирском Салавате, где БПЛА атаковали нефтяной завод, обстановка стабильная, превышений ПДК в воздухе нет, сообщил председатель... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:28

2024-05-09T16:28

2024-05-09T16:28

происшествия

салават

газпром

специальная военная операция на украине

республика башкортостан

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УФА, 9 мая - РИА Новости. На территории промзоны в башкирском Салавате, где БПЛА атаковали нефтяной завод, обстановка стабильная, превышений ПДК в воздухе нет, сообщил председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов в Telegram-канале. "В настоящее время после атаки беспилотного летательного аппарата на территории промзоны в городе Салават обстановка стабильная. Пострадавших нет. Превышений ПДК в воздухе нет", - сообщил Первов. Ранее глава республики Радий Хабиров сообщал, что БПЛА атаковал завод "Газпром нефтехим Салават", предприятие работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

салават

республика башкортостан

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происшествия, салават, газпром, республика башкортостан