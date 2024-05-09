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В Башкирии рассказали об обстановке после атаки БПЛА на нефтезавод
В Башкирии рассказали об обстановке после атаки БПЛА на нефтезавод - РИА Новости, 09.05.2024
В Башкирии рассказали об обстановке после атаки БПЛА на нефтезавод
На территории промзоны в башкирском Салавате, где БПЛА атаковали нефтяной завод, обстановка стабильная, превышений ПДК в воздухе нет, сообщил председатель... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:28
2024-05-09T16:28
2024-05-09T16:28
происшествия
салават
газпром
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УФА, 9 мая - РИА Новости. На территории промзоны в башкирском Салавате, где БПЛА атаковали нефтяной завод, обстановка стабильная, превышений ПДК в воздухе нет, сообщил председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов в Telegram-канале. "В настоящее время после атаки беспилотного летательного аппарата на территории промзоны в городе Салават обстановка стабильная. Пострадавших нет. Превышений ПДК в воздухе нет", - сообщил Первов. Ранее глава республики Радий Хабиров сообщал, что БПЛА атаковал завод "Газпром нефтехим Салават", предприятие работает в штатном режиме.
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происшествия, салават, газпром, республика башкортостан
Происшествия, Салават, Газпром, Специальная военная операция на Украине, Республика Башкортостан
В Башкирии рассказали об обстановке после атаки БПЛА на нефтезавод
Превышений ПДК в воздухе в Салавате после атаки БПЛА на нефтезавод нет