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Беспилотник атаковал завод в Башкирии - РИА Новости, 09.05.2024
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12:10 09.05.2024 (обновлено: 13:29 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/ataka-1944908493.html
Беспилотник атаковал завод в Башкирии
Беспилотник атаковал завод в Башкирии - РИА Новости, 09.05.2024
Беспилотник атаковал завод в Башкирии
Завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии подвергся атаке дрона, сообщил глава региона Радий Хабиров в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:10
2024-05-09T13:29
специальная военная операция на украине
газпром
происшествия
радий хабиров
республика башкортостан
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УФА, 9 мая — РИА Новости. Завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии подвергся атаке дрона, сообщил глава региона Радий Хабиров в Telegram-канале."Сегодня в районе 13:00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават". Предприятие работает в штатном режиме", — написал он.По словам Хабирова, на месте ЧП работают экстренные службы и руководители силовых ведомств. "Когда появятся подробности, будем информировать. Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены. Всех еще раз с Днем Победы!" — добавил глава республики.По предварительным данным МЧС, на территории предприятия получило повреждение строение насосной станции. Пожара при этом не было, никто не пострадал.Угрозы для жителей города нет, подчеркнули в ведомстве.Последствия происшествия ликвидируют более 30 специалистов и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937291432.html
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республика башкортостан
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газпром, происшествия, радий хабиров, республика башкортостан
Специальная военная операция на Украине, Газпром, Происшествия, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Беспилотник атаковал завод в Башкирии

Хабиров: беспилотник атаковал завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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УФА, 9 мая — РИА Новости. Завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии подвергся атаке дрона, сообщил глава региона Радий Хабиров в Telegram-канале.
"Сегодня в районе 13:00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават". Предприятие работает в штатном режиме", — написал он.
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По словам Хабирова, на месте ЧП работают экстренные службы и руководители силовых ведомств.
"Когда появятся подробности, будем информировать. Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены. Всех еще раз с Днем Победы!" — добавил глава республики.
По предварительным данным МЧС, на территории предприятия получило повреждение строение насосной станции. Пожара при этом не было, никто не пострадал.
Угрозы для жителей города нет, подчеркнули в ведомстве.
Последствия происшествия ликвидируют более 30 специалистов и шесть единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеГазпромПроисшествияРадий ХабировРеспублика Башкортостан
 
 
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