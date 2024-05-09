Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 09.05.2024 (обновлено: 14:12 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/armeniya-1944929143.html
Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении
Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении - РИА Новости, 09.05.2024
Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении
Лидеры России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из некоторых областей Армении, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:25
2024-05-09T14:12
армения
в мире
россия
владимир путин
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944830268_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_be1407173d5312c60c34c38d8e97cad4.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Лидеры России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из некоторых областей Армении, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Действительно, в связи с тем, что условия изменились &lt;...&gt; Пашинян и Путин согласовали этот вопрос", — сказал он.По просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией, уточнил пресс-секретарь.Российские пограничники в АрменииАрмения — единственная страна, где находятся российские пограничники, помимо России. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.В 2021 году в рамках двустороннего сотрудничества посты российских пограничников появились на границе с Азербайджаном в Тавушской области. В марте Пашинян заявил, что Ереван готов начать делимитацию границы с Азербайджаном именно с этого участка. Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана.В конце апреля армянский премьер говорил о том, что российских пограничников выведут из Тавушской области. По его словам, произошло существенное изменение обстановки и теперь Армения и Азербайджан будут способны самостоятельно охранять границу. До этого Пашинян заявлял, что российские пограничники должны будут покинуть и Звартноц, там с 1 августа останется только армянская погранслужба.По мнению первого зампреда оборонного комитета Совета Федерации Виктора Бондарева, российские военные на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, а их вывод чреват эскалацией напряженности.
https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html
https://ria.ru/20240422/sng-1941562882.html
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944494818.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944830268_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_3470ec55eb04382b09dd7bb61f9e961b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, в мире, россия, владимир путин, никол пашинян
Армения, В мире, Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян
Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении

Песков: Путин и Пашинян согласовали вывод военных РФ из ряда областей Армении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Лидеры России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из некоторых областей Армении, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Действительно, в связи с тем, что условия изменились <...> Пашинян и Путин согласовали этот вопрос", — сказал он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике Царское Село
По образцу СССР. На что поставили Баку и Ереван
27 апреля, 08:00
По просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией, уточнил пресс-секретарь.

Российские пограничники в Армении

Армения — единственная страна, где находятся российские пограничники, помимо России. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Россия как основа безопасности. О чем говорили Путин и Алиев
22 апреля, 17:16
В 2021 году в рамках двустороннего сотрудничества посты российских пограничников появились на границе с Азербайджаном в Тавушской области. В марте Пашинян заявил, что Ереван готов начать делимитацию границы с Азербайджаном именно с этого участка.
Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана.
В конце апреля армянский премьер говорил о том, что российских пограничников выведут из Тавушской области. По его словам, произошло существенное изменение обстановки и теперь Армения и Азербайджан будут способны самостоятельно охранять границу. До этого Пашинян заявлял, что российские пограничники должны будут покинуть и Звартноц, там с 1 августа останется только армянская погранслужба.
По мнению первого зампреда оборонного комитета Совета Федерации Виктора Бондарева, российские военные на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, а их вывод чреват эскалацией напряженности.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии встречи глав государств-участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Межгосударственные отношения России и Армении
8 мая, 01:57
 
АрменияВ миреРоссияВладимир ПутинНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала