https://ria.ru/20240509/armeniya-1944929143.html

Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении

Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении - РИА Новости, 09.05.2024

Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении

Лидеры России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из некоторых областей Армении, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:25

2024-05-09T13:25

2024-05-09T14:12

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россия

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никол пашинян

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Лидеры России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из некоторых областей Армении, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Действительно, в связи с тем, что условия изменились <...> Пашинян и Путин согласовали этот вопрос", — сказал он.По просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией, уточнил пресс-секретарь.Российские пограничники в АрменииАрмения — единственная страна, где находятся российские пограничники, помимо России. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.В 2021 году в рамках двустороннего сотрудничества посты российских пограничников появились на границе с Азербайджаном в Тавушской области. В марте Пашинян заявил, что Ереван готов начать делимитацию границы с Азербайджаном именно с этого участка. Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана.В конце апреля армянский премьер говорил о том, что российских пограничников выведут из Тавушской области. По его словам, произошло существенное изменение обстановки и теперь Армения и Азербайджан будут способны самостоятельно охранять границу. До этого Пашинян заявлял, что российские пограничники должны будут покинуть и Звартноц, там с 1 августа останется только армянская погранслужба.По мнению первого зампреда оборонного комитета Совета Федерации Виктора Бондарева, российские военные на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, а их вывод чреват эскалацией напряженности.

https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html

https://ria.ru/20240422/sng-1941562882.html

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944494818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, в мире, россия, владимир путин, никол пашинян