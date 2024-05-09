https://ria.ru/20240509/arest-1945025399.html

В Калининграде арестовали двух мужчин за организацию незаконной миграции

В Калининграде арестовали двух мужчин за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 09.05.2024

В Калининграде арестовали двух мужчин за организацию незаконной миграции

Суд в Калининграде отправил под арест двоих калининградцев за организацию незаконной миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T21:54

2024-05-09T21:54

2024-05-09T21:54

происшествия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 9 мая - РИА Новости. Суд в Калининграде отправил под арест двоих калининградцев за организацию незаконной миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. "Постановлениями Ленинградского районного суда города Калининграда в отношении обвиняемого Р. избран арест до 07.07.2024, в отношении подозреваемого С. - с учетом состояния его здоровья (мужчина тяжело болен, имеет инвалидность) - домашний арест до 07.07.2024", - сказали в пресс-службе. Как следует из ходатайств следователя, Р. за денежное вознаграждение предлагал иностранным гражданам зарегистрировать их в нежилом помещении, расположенном на улице Большая окружная города Калининграда, с документальным оформлением сделок ему помогал С., таким образом прописку получили 900 человек.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

калининград

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2024

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происшествия, калининград