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В Калининграде арестовали двух мужчин за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 09.05.2024
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21:54 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/arest-1945025399.html
В Калининграде арестовали двух мужчин за организацию незаконной миграции
В Калининграде арестовали двух мужчин за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 09.05.2024
В Калининграде арестовали двух мужчин за организацию незаконной миграции
Суд в Калининграде отправил под арест двоих калининградцев за организацию незаконной миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T21:54
2024-05-09T21:54
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 9 мая - РИА Новости. Суд в Калининграде отправил под арест двоих калининградцев за организацию незаконной миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. "Постановлениями Ленинградского районного суда города Калининграда в отношении обвиняемого Р. избран арест до 07.07.2024, в отношении подозреваемого С. - с учетом состояния его здоровья (мужчина тяжело болен, имеет инвалидность) - домашний арест до 07.07.2024", - сказали в пресс-службе. Как следует из ходатайств следователя, Р. за денежное вознаграждение предлагал иностранным гражданам зарегистрировать их в нежилом помещении, расположенном на улице Большая окружная города Калининграда, с документальным оформлением сделок ему помогал С., таким образом прописку получили 900 человек.
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происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
В Калининграде арестовали двух мужчин за организацию незаконной миграции

Суд в Калининграде арестовал двух мужчин за организацию незаконной миграции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЛИНИНГРАД, 9 мая - РИА Новости. Суд в Калининграде отправил под арест двоих калининградцев за организацию незаконной миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
"Постановлениями Ленинградского районного суда города Калининграда в отношении обвиняемого Р. избран арест до 07.07.2024, в отношении подозреваемого С. - с учетом состояния его здоровья (мужчина тяжело болен, имеет инвалидность) - домашний арест до 07.07.2024", - сказали в пресс-службе.
Как следует из ходатайств следователя, Р. за денежное вознаграждение предлагал иностранным гражданам зарегистрировать их в нежилом помещении, расположенном на улице Большая окружная города Калининграда, с документальным оформлением сделок ему помогал С., таким образом прописку получили 900 человек.
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