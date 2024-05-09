https://ria.ru/20240509/arest-1945003691.html
Экс-главу муниципалитета в Свердловской области арестовали по делу о взятке
Экс-главу муниципалитета в Свердловской области арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 09.05.2024
Экс-главу муниципалитета в Свердловской области арестовали по делу о взятке
Бывший глава Каменского городского округа Свердловской области Сергей Белоусов арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:11
2024-05-09T19:11
2024-05-09T19:11
происшествия
свердловская область
екатеринбург
россия
сергей белоусов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Бывший глава Каменского городского округа Свердловской области Сергей Белоусов арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга. "Вчера избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня, по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства. В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев отказались. Белоусов возглавил Каменский район в 2012 году. В сентябре 2023 года он объявил, что подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944699919.html
https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944672508.html
свердловская область
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, екатеринбург, россия, сергей белоусов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Россия, Сергей Белоусов, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу муниципалитета в Свердловской области арестовали по делу о взятке
Суд арестовал экс-главу муниципалитета в Свердловской области по делу о взятке