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Экс-главу муниципалитета в Свердловской области арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 09.05.2024
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19:11 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/arest-1945003691.html
Экс-главу муниципалитета в Свердловской области арестовали по делу о взятке
Экс-главу муниципалитета в Свердловской области арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 09.05.2024
Экс-главу муниципалитета в Свердловской области арестовали по делу о взятке
Бывший глава Каменского городского округа Свердловской области Сергей Белоусов арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:11
2024-05-09T19:11
происшествия
свердловская область
екатеринбург
россия
сергей белоусов
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Бывший глава Каменского городского округа Свердловской области Сергей Белоусов арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга. "Вчера избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня, по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства. В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев отказались. Белоусов возглавил Каменский район в 2012 году. В сентябре 2023 года он объявил, что подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944699919.html
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происшествия, свердловская область, екатеринбург, россия, сергей белоусов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Россия, Сергей Белоусов, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу муниципалитета в Свердловской области арестовали по делу о взятке

Суд арестовал экс-главу муниципалитета в Свердловской области по делу о взятке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Бывший глава Каменского городского округа Свердловской области Сергей Белоусов арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.
"Вчера избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня, по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей
8 мая, 15:41
В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев отказались.
Белоусов возглавил Каменский район в 2012 году. В сентябре 2023 года он объявил, что подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Экс-министру транспорта Башкирии предъявили обвинение в получении взятки
8 мая, 14:34
 
ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбургРоссияСергей БелоусовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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