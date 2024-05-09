https://ria.ru/20240509/arest-1945003691.html

Экс-главу муниципалитета в Свердловской области арестовали по делу о взятке

Экс-главу муниципалитета в Свердловской области арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 09.05.2024

Экс-главу муниципалитета в Свердловской области арестовали по делу о взятке

Бывший глава Каменского городского округа Свердловской области Сергей Белоусов арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:11

2024-05-09T19:11

2024-05-09T19:11

происшествия

свердловская область

екатеринбург

россия

сергей белоусов

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Бывший глава Каменского городского округа Свердловской области Сергей Белоусов арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга. "Вчера избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня, по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства. В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев отказались. Белоусов возглавил Каменский район в 2012 году. В сентябре 2023 года он объявил, что подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944699919.html

https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944672508.html

свердловская область

екатеринбург

россия

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происшествия, свердловская область, екатеринбург, россия, сергей белоусов, следственный комитет россии (ск рф)