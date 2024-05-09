https://ria.ru/20240509/amerika-1945001099.html

США намерены помогать Израилю после решения о приостановке поставок оружия

США намерены помогать Израилю после решения о приостановке поставок оружия - РИА Новости, 09.05.2024

США намерены помогать Израилю после решения о приостановке поставок оружия

Несмотря на паузу в поставках оружия Израилю, США продолжат обеспечивать еврейское государство всем необходимым для самообороны, заявил в четверг координатор... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:54

2024-05-09T18:54

2024-05-09T18:58

в мире

сша

израиль

джон кирби

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рафах (провинция)

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Несмотря на паузу в поставках оружия Израилю, США продолжат обеспечивать еврейское государство всем необходимым для самообороны, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Мы продолжим обеспечивать Израиль всеми необходимыми военными средствами, которые ему необходимым для самообороны против всех своих врагов, включая ХАМАС", - сообщил он журналистам на брифинге.Кирби также подтвердил задержку в поставках боеприпасов Израилю, включая 2000-фунтовые авиабомбы.В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. О приостановке поставок в конце минувшей недели сообщал портал Axios.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

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в мире, сша, израиль, джон кирби, ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году