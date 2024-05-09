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США намерены помогать Израилю после решения о приостановке поставок оружия - РИА Новости, 09.05.2024
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18:54 09.05.2024 (обновлено: 18:58 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/amerika-1945001099.html
США намерены помогать Израилю после решения о приостановке поставок оружия
США намерены помогать Израилю после решения о приостановке поставок оружия - РИА Новости, 09.05.2024
США намерены помогать Израилю после решения о приостановке поставок оружия
Несмотря на паузу в поставках оружия Израилю, США продолжат обеспечивать еврейское государство всем необходимым для самообороны, заявил в четверг координатор... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:54
2024-05-09T18:58
в мире
сша
израиль
джон кирби
ллойд остин
хамас
министерство обороны сша
рафах (провинция)
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Несмотря на паузу в поставках оружия Израилю, США продолжат обеспечивать еврейское государство всем необходимым для самообороны, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Мы продолжим обеспечивать Израиль всеми необходимыми военными средствами, которые ему необходимым для самообороны против всех своих врагов, включая ХАМАС", - сообщил он журналистам на брифинге.Кирби также подтвердил задержку в поставках боеприпасов Израилю, включая 2000-фунтовые авиабомбы.В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. О приостановке поставок в конце минувшей недели сообщал портал Axios.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html
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сша
израиль
рафах (провинция)
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в мире, сша, израиль, джон кирби, ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Джон Кирби, Ллойд Остин, ХАМАС, Министерство обороны США, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США намерены помогать Израилю после решения о приостановке поставок оружия

Белый дом: США после приостановки поставок оружия обеспечат самооборону Израиля

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Несмотря на паузу в поставках оружия Израилю, США продолжат обеспечивать еврейское государство всем необходимым для самообороны, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы продолжим обеспечивать Израиль всеми необходимыми военными средствами, которые ему необходимым для самообороны против всех своих врагов, включая ХАМАС", - сообщил он журналистам на брифинге.
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Кирби также подтвердил задержку в поставках боеприпасов Израилю, включая 2000-фунтовые авиабомбы.
В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. О приостановке поставок в конце минувшей недели сообщал портал Axios.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреСШАИзраильДжон КирбиЛлойд ОстинХАМАСМинистерство обороны СШАРафах (провинция)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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