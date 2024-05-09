В Израиле сотни людей провели акцию "Бессмертный полк"
В Нетании провели "Бессмертный полк" у мемориала солдатам Красной армии
© Посольство Российской Федерации в Государстве ИзраильВозложение венков к Монументу победы Красной армии над нацистской Германией в Нетании, Израиль. Кадр видео
Возложение венков к Монументу победы Красной армии над нацистской Германией в Нетании, Израиль. Кадр видео
НЕТАНИЯ (Израиль), 9 мая - РИА Новости. Сотни людей в День Победы провели акцию "Бессмертный полк" у мемориала солдатам Красной армии в израильском городе Нетания, в церемонии возложения венков к мемориалу приняли участие послы России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, руководители и члены ветеранских организаций и союза соотечественников Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна c фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля, а также знаменами Победы под звучание песен военных лет проследовала по набережной города к мемориалу "Крылья победы". Множество людей было одето в форму солдат Красной армии. На мероприятии было представлено огромное количество флагов, плакатов и знамен с советской и российской символикой.
От имени России венок возложил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "Я очень рад, что сегодня, 9 мая 2024 года мы не равнодушны и помним этот праздник, священный и святой для многих наших семей, родных и близких", - заявил посол, поздравив израильтян с Днем Победы.
Мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы, прошли сегодня в нескольких израильских городах: Иерусалиме, Нетании и Хайфе. В Израиле сегодня насчитывается около 60 мемориалов, стел и памятников, посвящённых солдатам Красной армии - борцам с германским нацизмом. Мемориал "Крылья победы" был возведён в крупном приморском израильском городе Нетания и открыт в 2012 году при участии президента РФ Владимира Путина. Этот памятник, как и мемориал "Свеча памяти", открытый в Иерусалиме в январе 2020 года, стал традиционным местом проведения торжественных мероприятий, связанных с событиями Второй мировой войны, и пользуется популярностью у жителей Израиля.
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