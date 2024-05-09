https://ria.ru/20240509/aktsiya-1944965515.html
В Нидерландах сотни человек приняли участие в "Бессмертном полку"
В Нидерландах сотни человек приняли участие в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2024
В Нидерландах сотни человек приняли участие в "Бессмертном полку"
Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под нидерландским городом Амерсфорт, в этом году... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:00
2024-05-09T16:00
2024-05-09T18:26
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владимир тарабрин
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АМЕРСФОРТ (Нидерланды), 9 мая - РИА Новости. Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под нидерландским городом Амерсфорт, в этом году мероприятие было особенно массовым, передает корреспондент РИА Новости. В День Победы после полудня на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под Амерсфортом началась акция "Бессмертный полк". По оценке корреспондента РИА Новости, в акции приняли участие сотни человек. Председатель Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) в Нидерландах Зоя Васильева отметила особую в этом году массовость мероприятия. "В этом году, несмотря на сложную ситуацию и в мире... и по отношению к соотечественникам во многих странах Европы, уже со вчерашнего дня люди приезжают сюда возложить цветы, а сегодня люди пришли также для участия в акции "Бессмертный полк"", - рассказала она в беседе журналистам. Васильева отметила, что геополитическая ситуация как раз сплачивает многих людей вокруг общей исторической памяти. "Мы хотим выразить благодарность тем голландским представителям муниципалитета, которые не забывают, поддерживают и ухаживают за "Советским полем славы". Соотечественники в Нидерландах всегда благодарны, многие участвуют в его поддержании, в том числе материальном. Надеюсь, что все продолжится несмотря ни на что", - подчеркнула председатель КСОРС. Как сообщил в беседе с журналистами организатор акции "Бессмертный полк" Рауф Гусейнов, местная администрация сейчас запрещает поднимать флаги на "Советском поле славы", хотя раньше разрешала, но участники акции могут это сделать у памятника на месте расстрела 77 советских воинов, который находится недалеко от кладбища. "Я благодарю соотечественников, у которых есть честь и совесть, которые приходят в этот святой день вспоминать наших предков. Сейчас мы поедем к памятнику на место расстрела, развернем флаги и еще раз поклонимся воинам", - отметил Гусейнов. Ранее в четверг посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин в День Победы возложил венки к монументу на кладбище "Советское поле славы". Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Хотя официально он находится на территории города Лёсден, принято считать, что кладбище советских воинов принадлежит городу Амерсфорту. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 советских воинов, которые были хладнокровно расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов.
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Акция "Бессмертный полк" на мемориале "Советское поле славы" под Амерсфортом
Сотни людей приняли участие в акции "Бессмертный полк" на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под нидерландским городом Амерсфорт. Организаторы отмечают особую массовость мероприятия в этом году.
2024-05-09T16:00
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в мире, нидерланды, европа, россия, владимир тарабрин, акция "бессмертный полк"
В мире, Нидерланды, Европа, Россия, Владимир Тарабрин, Акция "Бессмертный полк"
В Нидерландах сотни человек приняли участие в "Бессмертном полку"
В Нидерландах сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"
АМЕРСФОРТ (Нидерланды), 9 мая - РИА Новости. Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под нидерландским городом Амерсфорт, в этом году мероприятие было особенно массовым, передает корреспондент РИА Новости.
В День Победы после полудня на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под Амерсфортом началась акция "Бессмертный полк". По оценке корреспондента РИА Новости, в акции приняли участие сотни человек.
Председатель Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) в Нидерландах Зоя Васильева отметила особую в этом году массовость мероприятия. "В этом году, несмотря на сложную ситуацию и в мире... и по отношению к соотечественникам во многих странах Европы
, уже со вчерашнего дня люди приезжают сюда возложить цветы, а сегодня люди пришли также для участия в акции "Бессмертный полк"", - рассказала она в беседе журналистам.
Васильева отметила, что геополитическая ситуация как раз сплачивает многих людей вокруг общей исторической памяти.
"Мы хотим выразить благодарность тем голландским представителям муниципалитета, которые не забывают, поддерживают и ухаживают за "Советским полем славы". Соотечественники в Нидерландах всегда благодарны, многие участвуют в его поддержании, в том числе материальном. Надеюсь, что все продолжится несмотря ни на что", - подчеркнула председатель КСОРС.
Как сообщил в беседе с журналистами организатор акции "Бессмертный полк" Рауф Гусейнов, местная администрация сейчас запрещает поднимать флаги на "Советском поле славы", хотя раньше разрешала, но участники акции могут это сделать у памятника на месте расстрела 77 советских воинов, который находится недалеко от кладбища.
"Я благодарю соотечественников, у которых есть честь и совесть, которые приходят в этот святой день вспоминать наших предков. Сейчас мы поедем к памятнику на место расстрела, развернем флаги и еще раз поклонимся воинам", - отметил Гусейнов.
Ранее в четверг посол России
в Нидерландах Владимир Тарабрин
в День Победы возложил венки к монументу на кладбище "Советское поле славы".
Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Хотя официально он находится на территории города Лёсден, принято считать, что кладбище советских воинов принадлежит городу Амерсфорту. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 советских воинов, которые были хладнокровно расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов.