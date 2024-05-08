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Георгий Жуков: маршал, читавший на фронте и спасший книги в Германии - РИА Новости, 08.05.2024
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Литературные путешествия с Максимом Шараповым
 
09:00 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/zhukov-1943504555.html
Георгий Жуков: маршал, читавший на фронте и спасший книги в Германии
Георгий Жуков: маршал, читавший на фронте и спасший книги в Германии - РИА Новости, 08.05.2024
Георгий Жуков: маршал, читавший на фронте и спасший книги в Германии
Георгий Жуков, маршал Победы, бравший Берлин в 1945 году, родился в обыкновенной калужской деревне, а любовь к чтению ему привил простой сельский учитель. С тех РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:00
2024-05-08T09:00
литературные путешествия с максимом шараповым
георгий жуков
берлин (город)
германия
москва
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
литература
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Георгий Жуков, маршал Победы, бравший Берлин в 1945 году, родился в обыкновенной калужской деревне, а любовь к чтению ему привил простой сельский учитель. С тех пор Георгий Константинович читал постоянно и даже собрал большую библиотеку. Я, Максим Шарапов, расскажу вам, какую книгу Жуков читал во время битвы за Москву, какую специальную этажерку брал с собой на фронт и как спасал книги в освобожденной Германии.Полководец, четырежды герой Советского союза Георгий Жуков любил читать с самого детства. Вспоминал, что "страсть к книге" ему привил простой сельский учитель Сергей Николаевич Ремизов, преподававший будущему военачальнику в церковно-приходской школе.Георгий Жуков не только всю жизнь читал книги, но и собрал большую библиотеку, которой могли позавидовать многие университетские профессоры. В книжном собрании маршала насчитывалось больше двадцати тысяч томов.Сейчас в городе Жукове Калужской области, в трех километрах от родной деревни маршала Стрелковки, расположен музей полководца, где бережно хранят небольшую сохранившуюся часть книжного собрания. Всего около 400 книг."Когда после смерти Жукова у семьи отобрали государственную дачу, большинство книг и журналов из библиотеки маршала, к сожалению, сдали в макулатуру. Поэтому собрание полководца для отечественной истории почти полностью утрачено", - рассказали в Филиале Музея Победы "Музей Жукова".Как не удивительно, но Жуков успевал читать даже на войне. Близкие рассказывали, что Георгий Константинович среди личных вещей всегда возил с собой этажерку с книгами.Мария Георгиевна, дочь Жукова, вспоминала, что отец "осенью 1941 года попросил принести ему роман "Война и мир" и, читая о подвиге русских воинов в Отечественной войне 1812 года, воодушевлялся их примером". В это время немецко-фашистские войска стояли у стен Москвы.Книги в библиотеке Георгия Жукова были очень разные: художественные романы, книги об истории военного искусства и политэкономии. Сам маршал вспоминал, что в юности читал "увлекательные истории о сыщике Нате Пинкертоне, "Записки о Шерлоке Холмсе" Конан Дойла и ряд других приключенческих книжек, изданных в серии дешевой библиотечки". Читал Жуков и Александра Радищева, Кондратия Рылеева, ценил Шолохова, Твардовского, Симонова. Но воспоминаний о любимых художественных романах и литературных персонажах полководца не сохранилось.Часто настольными становились книги об истории военного искусства. Развивая навыки управления войсками, Жуков изучал опыт военачальников разных эпох и современников. В его библиотеке сохранились работы военных деятелей Карла фон Клаузевица, Альфреда фон Шлиффена, Фердинанда Фоша, Джона Фуллера. На полях многих книг о стратегии военного дела можно разглядеть пометки, сделанные рукой Жукова. Где-то он с авторами соглашался, часто спорил.О трепетном отношении Георгия Жукова к книгам свидетельствует эпизод, о котором рассказывал художник Павел Корин. Летом 1945 года Корин писал парадный портрет маршала в освобожденном пригороде Берлина Потсдаме. Направляясь на очередной сеанс позирования, Корин заметил, как советские солдаты выкидывают из дома книги прямо на улицу и рассказал об этом Жукову. Георгий Константинович прервал сеанс и вышел. Через несколько минут вернулся, и работа продолжилась, а когда Корин возвращался домой, то заметил, что солдаты аккуратно укладывают разбросанные книги в коробки. Оказалось, что маршал, бравший Берлин, приказал собрать и спасти все книги.
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георгий жуков, берлин (город), германия, москва, великая отечественная война (1941-1945), день победы, литература
Литературные путешествия с Максимом Шараповым, Георгий Жуков, Берлин (город), Германия, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы, Литература

Георгий Жуков: маршал, читавший на фронте и спасший книги в Германии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМаршал Советского Союза Георгий Жуков в часы отдыха на госдаче в Сосновке. Фото из архива издательства АПН
Маршал Советского Союза Георгий Жуков в часы отдыха на госдаче в Сосновке. Фото из архива издательства АПН - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости
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Маршал Советского Союза Георгий Жуков в часы отдыха на госдаче в Сосновке. Фото из архива издательства АПН
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Георгий Жуков, маршал Победы, бравший Берлин в 1945 году, родился в обыкновенной калужской деревне, а любовь к чтению ему привил простой сельский учитель. С тех пор Георгий Константинович читал постоянно и даже собрал большую библиотеку. Я, Максим Шарапов, расскажу вам, какую книгу Жуков читал во время битвы за Москву, какую специальную этажерку брал с собой на фронт и как спасал книги в освобожденной Германии.
Полководец, четырежды герой Советского союза Георгий Жуков любил читать с самого детства. Вспоминал, что "страсть к книге" ему привил простой сельский учитель Сергей Николаевич Ремизов, преподававший будущему военачальнику в церковно-приходской школе.
Георгий Жуков не только всю жизнь читал книги, но и собрал большую библиотеку, которой могли позавидовать многие университетские профессоры. В книжном собрании маршала насчитывалось больше двадцати тысяч томов.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМаршал Советского Союза Георгий Жуков в часы отдыха на госдаче в Сосновке. Фото из архива издательства АПН
Маршал Советского Союза Георгий Жуков в часы отдыха на госдаче в Сосновке. Фото из архива издательства АПН - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости
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Маршал Советского Союза Георгий Жуков в часы отдыха на госдаче в Сосновке. Фото из архива издательства АПН
Сейчас в городе Жукове Калужской области, в трех километрах от родной деревни маршала Стрелковки, расположен музей полководца, где бережно хранят небольшую сохранившуюся часть книжного собрания. Всего около 400 книг.
«
"Когда после смерти Жукова у семьи отобрали государственную дачу, большинство книг и журналов из библиотеки маршала, к сожалению, сдали в макулатуру. Поэтому собрание полководца для отечественной истории почти полностью утрачено", - рассказали в Филиале Музея Победы "Музей Жукова".
Как не удивительно, но Жуков успевал читать даже на войне. Близкие рассказывали, что Георгий Константинович среди личных вещей всегда возил с собой этажерку с книгами.
Мария Георгиевна, дочь Жукова, вспоминала, что отец "осенью 1941 года попросил принести ему роман "Война и мир" и, читая о подвиге русских воинов в Отечественной войне 1812 года, воодушевлялся их примером". В это время немецко-фашистские войска стояли у стен Москвы.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМаршал Советского Союза Георгий Жуков с супругой Галиной и дочерью Машей в рабочем кабинете на подмосковной госдаче в Сосновке. Фото из архива Издательства АПН
Маршал Советского Союза Георгий Жуков с супругой Галиной и дочерью Машей в рабочем кабинете на подмосковной госдаче в Сосновке. Фото из архива Издательства АПН - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости
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Маршал Советского Союза Георгий Жуков с супругой Галиной и дочерью Машей в рабочем кабинете на подмосковной госдаче в Сосновке. Фото из архива Издательства АПН
Книги в библиотеке Георгия Жукова были очень разные: художественные романы, книги об истории военного искусства и политэкономии. Сам маршал вспоминал, что в юности читал "увлекательные истории о сыщике Нате Пинкертоне, "Записки о Шерлоке Холмсе" Конан Дойла и ряд других приключенческих книжек, изданных в серии дешевой библиотечки". Читал Жуков и Александра Радищева, Кондратия Рылеева, ценил Шолохова, Твардовского, Симонова. Но воспоминаний о любимых художественных романах и литературных персонажах полководца не сохранилось.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКнижный шкаф в рабочем кабинете маршала Советского Союза Георгия Жукова на подмосковной госдаче в Сосновке. Фото из архива Издательства АПН
Книжный шкаф в рабочем кабинете маршала Советского Союза Георгия Жукова на подмосковной госдаче в Сосновке. Фото из архива Издательства АПН - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости
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Книжный шкаф в рабочем кабинете маршала Советского Союза Георгия Жукова на подмосковной госдаче в Сосновке. Фото из архива Издательства АПН
Часто настольными становились книги об истории военного искусства. Развивая навыки управления войсками, Жуков изучал опыт военачальников разных эпох и современников. В его библиотеке сохранились работы военных деятелей Карла фон Клаузевица, Альфреда фон Шлиффена, Фердинанда Фоша, Джона Фуллера. На полях многих книг о стратегии военного дела можно разглядеть пометки, сделанные рукой Жукова. Где-то он с авторами соглашался, часто спорил.
© Фото предоставлено Филиалом Музея Победы "Музей Жукова"Книга "Сталинград" Андрея Еременко с пометками Георгия Жукова
Книга Сталинград Андрея Еременко с пометками Георгия Жукова
Книга "Сталинград" Андрея Еременко с пометками Георгия Жукова
© Фото предоставлено Филиалом Музея Победы "Музей Жукова"
1 из 3
© Фото предоставлено Филиалом Музея Победы "Музей Жукова"Книга "Сталинград" Андрея Еременко с пометками Георгия Жукова
Книга Сталинград Андрея Еременко с пометками Георгия Жукова
Книга "Сталинград" Андрея Еременко с пометками Георгия Жукова
© Фото предоставлено Филиалом Музея Победы "Музей Жукова"
2 из 3
© Фото предоставлено Филиалом Музея Победы "Музей Жукова"Книга "Сталинград" Андрея Еременко с пометками Георгия Жукова
Книга Сталинград Андрея Еременко с пометками Георгия Жукова
Книга "Сталинград" Андрея Еременко с пометками Георгия Жукова
© Фото предоставлено Филиалом Музея Победы "Музей Жукова"
3 из 3
Книга "Сталинград" Андрея Еременко с пометками Георгия Жукова
© Фото предоставлено Филиалом Музея Победы "Музей Жукова"
1 из 3
Книга "Сталинград" Андрея Еременко с пометками Георгия Жукова
© Фото предоставлено Филиалом Музея Победы "Музей Жукова"
2 из 3
Книга "Сталинград" Андрея Еременко с пометками Георгия Жукова
© Фото предоставлено Филиалом Музея Победы "Музей Жукова"
3 из 3
О трепетном отношении Георгия Жукова к книгам свидетельствует эпизод, о котором рассказывал художник Павел Корин. Летом 1945 года Корин писал парадный портрет маршала в освобожденном пригороде Берлина Потсдаме. Направляясь на очередной сеанс позирования, Корин заметил, как советские солдаты выкидывают из дома книги прямо на улицу и рассказал об этом Жукову. Георгий Константинович прервал сеанс и вышел. Через несколько минут вернулся, и работа продолжилась, а когда Корин возвращался домой, то заметил, что солдаты аккуратно укладывают разбросанные книги в коробки. Оказалось, что маршал, бравший Берлин, приказал собрать и спасти все книги.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкДарственная надпись Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова в книге "Размышления и воспоминания", подаренной президенту Чехословацкой Социалистической Республики Людвику Свободе
Дарственная надпись Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова в книге Размышления и воспоминания, подаренной президенту Чехословацкой Социалистической Республики Людвику Свободе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Дарственная надпись Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова в книге "Размышления и воспоминания", подаренной президенту Чехословацкой Социалистической Республики Людвику Свободе
Памятники Сталину, Василевскому и Жукову открыли в Волгограде - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
В Волгограде открыли памятники Сталину, Василевскому и Жукову
1 февраля 2023, 15:01
 
Литературные путешествия с Максимом ШараповымГеоргий ЖуковБерлин (город)ГерманияМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)День ПобедыЛитература
 
 
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