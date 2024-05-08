https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944630164.html
В Кремле не стали комментировать заявление СБУ о покушении на Зеленского
В Кремле не стали комментировать заявление СБУ о покушении на Зеленского - РИА Новости, 08.05.2024
В Кремле не стали комментировать заявление СБУ о покушении на Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:14
2024-05-08T12:14
2024-05-08T12:15
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую. "Никак не могу прокомментировать. В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам. Ранее во вторник СБУ заявила во вторник о задержании двух полковников управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.* Внесен в список террористов и экстремистов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Кремле не стали комментировать заявление СБУ о покушении на Зеленского
Песков: тяжело воспринимать информацию, поступающую от СБУ, как правдивую