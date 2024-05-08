https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944630164.html

В Кремле не стали комментировать заявление СБУ о покушении на Зеленского

В Кремле не стали комментировать заявление СБУ о покушении на Зеленского - РИА Новости, 08.05.2024

В Кремле не стали комментировать заявление СБУ о покушении на Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:14

2024-05-08T12:14

2024-05-08T12:15

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую. "Никак не могу прокомментировать. В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам. Ранее во вторник СБУ заявила во вторник о задержании двух полковников управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240505/panika-1943928582.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, дмитрий песков, россия