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В Кремле не стали комментировать заявление СБУ о покушении на Зеленского - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 08.05.2024 (обновлено: 12:15 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944630164.html
В Кремле не стали комментировать заявление СБУ о покушении на Зеленского
В Кремле не стали комментировать заявление СБУ о покушении на Зеленского - РИА Новости, 08.05.2024
В Кремле не стали комментировать заявление СБУ о покушении на Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:14
2024-05-08T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую. "Никак не могу прокомментировать. В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам. Ранее во вторник СБУ заявила во вторник о задержании двух полковников управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.* Внесен в список террористов и экстремистов
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в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле не стали комментировать заявление СБУ о покушении на Зеленского

Песков: тяжело воспринимать информацию, поступающую от СБУ, как правдивую

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую.
"Никак не могу прокомментировать. В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам.
Ранее во вторник СБУ заявила во вторник о задержании двух полковников управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныДмитрий ПесковРоссия
 
 
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