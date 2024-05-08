https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944581707.html
Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте
Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 08.05.2024
Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский назвал в Telegram-канале несколько направлений, где ведутся самые жаркие боевые действия. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:53
2024-05-08T08:53
2024-05-08T11:17
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал в Telegram-канале несколько направлений, где ведутся самые жаркие боевые действия. "Бои там, где наиболее жарко. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянское", — говорится в публикации.Он добавил, что провел совещание, на котором обсудил вопросы укрепления бригад ВСУ. Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944609059.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте
Зеленский заявил, что самые жаркие бои идут на шести направлениях