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Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 08.05.2024 (обновлено: 11:17 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944581707.html
Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте
Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 08.05.2024
Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский назвал в Telegram-канале несколько направлений, где ведутся самые жаркие боевые действия. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:53
2024-05-08T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал в Telegram-канале несколько направлений, где ведутся самые жаркие боевые действия. "Бои там, где наиболее жарко. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянское", — говорится в публикации.Он добавил, что провел совещание, на котором обсудил вопросы укрепления бригад ВСУ. Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944609059.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте

Зеленский заявил, что самые жаркие бои идут на шести направлениях

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал в Telegram-канале несколько направлений, где ведутся самые жаркие боевые действия.
"Бои там, где наиболее жарко. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянское", — говорится в публикации.
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Он добавил, что провел совещание, на котором обсудил вопросы укрепления бригад ВСУ.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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