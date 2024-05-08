https://ria.ru/20240508/zasedanie-1944760819.html
Заседание ЕАЭС в узком составе завершилось
Заседание ЕАЭС в узком составе завершилось - РИА Новости, 08.05.2024
Заседание ЕАЭС в узком составе завершилось
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Кремле завершилось, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:03
2024-05-08T18:03
2024-05-08T18:11
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Кремле завершилось, передает корреспондент РИА Новости.Далее участники примут участие в заседании в расширенном составе.Юбилейный саммит ЕАЭС приурочен к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.Председательство в союзе с 1 января этого года перешло от России к Армении, поэтому сегодняшнее заседание проходит под председательством Пашиняна.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
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в мире, евразийский экономический союз, россия, армения, белоруссия
В мире, Евразийский экономический союз, Россия, Армения, Белоруссия
Заседание ЕАЭС в узком составе завершилось
Заседание Высшего евразийского экономического совета в узком составе завершилось