https://ria.ru/20240508/zasedanie-1944760819.html

Заседание ЕАЭС в узком составе завершилось

Заседание ЕАЭС в узком составе завершилось - РИА Новости, 08.05.2024

Заседание ЕАЭС в узком составе завершилось

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Кремле завершилось, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:03

2024-05-08T18:03

2024-05-08T18:11

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евразийский экономический союз

россия

армения

белоруссия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Кремле завершилось, передает корреспондент РИА Новости.Далее участники примут участие в заседании в расширенном составе.Юбилейный саммит ЕАЭС приурочен к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.Председательство в союзе с 1 января этого года перешло от России к Армении, поэтому сегодняшнее заседание проходит под председательством Пашиняна.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

https://radiosputnik.ru/20240508/putin-1944759009.html

https://ria.ru/20240508/valyuty-1944744017.html

россия

армения

белоруссия

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в мире, евразийский экономический союз, россия, армения, белоруссия