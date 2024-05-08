https://ria.ru/20240508/zapad-1944772214.html

"Крупное отступление". Стало известно, как Россия сильно унизила Запад

"Крупное отступление". Стало известно, как Россия сильно унизила Запад - РИА Новости, 08.05.2024

"Крупное отступление". Стало известно, как Россия сильно унизила Запад

Россия поставила на место западные страны после их громких заявлений об отправке военных на Украину, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:42

2024-05-08T18:42

2024-05-08T21:28

специальная военная операция на украине

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украина

москва

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия поставила на место западные страны после их громких заявлений об отправке военных на Украину, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Очевидно, что в течение вчерашнего дня западные державы пошли на крупное отступление. И, как я подозреваю, они также испытывали чувство сильного унижения", — отметил он.По словам эксперта, Москва ответила более решительно, чем ожидали союзники киевского режима. Он пояснил, что речь идет о проведении ядерных учений. В результате Россия в значительной степени не только унизила Запад, восстановила и подтвердила свои красные линии, но и дала понять, что готова добиваться их соблюдения.В понедельник Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских государств.

https://ria.ru/20240508/ukraina-1944750866.html

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