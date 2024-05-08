"Крупное отступление". Стало известно, как Россия сильно унизила Запад
Меркурис: Россия унизила Запад после его дерзких заявлений об Украине
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия поставила на место западные страны после их громких заявлений об отправке военных на Украину, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Очевидно, что в течение вчерашнего дня западные державы пошли на крупное отступление. И, как я подозреваю, они также испытывали чувство сильного унижения", — отметил он.
По словам эксперта, Москва ответила более решительно, чем ожидали союзники киевского режима. Он пояснил, что речь идет о проведении ядерных учений. В результате Россия в значительной степени не только унизила Запад, восстановила и подтвердила свои красные линии, но и дала понять, что готова добиваться их соблюдения.
В понедельник Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских государств.