https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м

Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м - РИА Новости, 08.05.2024

Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м

Сегодня европейские страны празднуют День Победы во Второй мировой войне. Звучит, конечно, как оксюморон. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:00

2024-05-08T08:00

2024-05-08T08:02

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Сегодня европейские страны празднуют День Победы во Второй мировой войне. Звучит, конечно, как оксюморон.Празднует Франция, сдавшая Гитлеру почти всю территорию за полтора месяца, пославшая десятки тысяч своих военных на Восточный фронт, пачками сдававшая евреев и коммунистов в гестапо. Празднует Австрия — родина известного художника, радостно вошедшая в состав Третьего рейха путем аншлюса. Празднует Голландия, покорившаяся немцам за пять дней, и Дания, умудрившаяся сдаться за шесть часов (нет, это не опечатка).Все эти страны были полезной и покорной частью Третьего рейха. Все они участвовали в разграблении нашей страны и убийстве наших граждан. Точно так же, как сегодня, европейцев втащили в войну против СССР, обещая бесплатный доступ к богатейшим ресурсам, землям и рабам.Только когда Советская армия катком покатилась по Европе, освобождая узников концлагерей, наступило понимание: что-то пошло не так. Внезапно оказалось, что Гитлер был неправ и никто его не поддерживает. Коллаборанты устроили драчку за то, чтобы оказаться в рядах победителей. Некоторым это даже удалось. Остальные тоже как-то прислонились: повсюду появились несгибаемые борцы с гитлеровским режимом в товарном количестве.Назовем вещи своими именами: 8 мая 1945 года коллективная Европа была побеждена исторической Россией. В ходе последующей денацификации, подкрепленной присутствием огромного советского военного контингента, удалось воспитать поколения граждан и политиков, осознавших свою историческую вину. Это большое достижение на самом деле. Потомки этих людей до сих пор прекрасно понимают, что происходит, и воевать с Россией категорически не хотят.Но после вывода советских войск и развала СССР прививка от русофобии перестала работать. Иногда задаются вопросом, как это американцам удается управлять европейцами? Неужели только за счет компромата на лидеров? Да нет, просто Вашингтон умело и технично разгуливает европейский реваншизм и их историческую ненависть к России. Ох как же это многим приятно.Именно под соусом реваншизма рушили Варшавский договор и втягивали страны в НАТО. Под ним же заново раскочегарили "русскую угрозу" в 2022 году и пошли вновь толкать Европу на Восточный фронт.Восьмое мая стоило бы сделать днем покаяния Европы перед Россией, днем осознания своих исторических ошибок. Но нет, какое там! Они опять хотят с нами воевать. Приготовления к празднованию дня их победы над собой шли под неумолчные обещания глав европейских государств вмешаться в вооруженное противостояние на Украине.Эммануэль Макрон собрался отправить "на защиту Одессы" бойцов Французского иностранного легиона. Олаф Шольц в лучшем арийском стиле проехался с инспекцией по немецким военным контингентам в Прибалтике и пообещал отправить 35 тысяч военных "на помощь нашим союзникам", заодно начав переброску в Литву немецкой танковой бригады численностью в пять тысяч человек.Свои подразделения запланировали отправить в Прибалтику новые члены НАТО — Швеция и Финляндия. Эстония обсуждает с ними и Польшей варианты блокады Балтийского моря.В Британии регулярно теребят свою "тонкую красную линию", призывая отправить на подмогу киевским экспедиционный корпус. Мининдел Дэвид Кэмерон заявил о допустимости ударов британскими ракетами по мирным городам России.Да и не забыть про поляков — они попросили американцев дать им ядерные бомбы. Ну это уже даже не удивляет: Польша уверенно исполняет привычную роль поджигателя глобальной войны на Европейском континенте.Просто поразительна незамутненная наивность европейских лидеров. Им почему-то кажется, что с их военными российские ВС будут цацкаться так же, как с несчастными украинцами. Но это заблуждение ни на чем не основано.Украинцы — братский нам народ, нам с ними еще жить да жить, совершенно естественно, что нам куда выгоднее брать вэсэушников в плен и делать все, чтобы сберечь их мирное население. Но к французам, немцам, полякам отношение будет совсем другим. Военные ответы по их территории тоже гарантированы.Об этом напомнил президент России, поручив Генштабу подготовиться к проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия. Они пройдут в ближайшее время, в них будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа, авиация и флот. Цель учений — обеспечение территориальной целостности и суверенитета нашего государства.Дополнил тему российский МИД, разъяснив, что любой самолет F-16, переданный Украине, будет рассматриваться как носитель ядерного оружия. На Смоленскую площадь были вызваны также послы Франции и Великобритании. Английскому представителю было специально доведено, "что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами".Наследникам Гитлера на заметку: никаких сантиментов в отношении иностранных интервентов у нас нет и никогда не было. Восьмое мая — хорошая дата, чтобы освежить историческую память.

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https://ria.ru/20240505/lavrov-1944032121.html

https://ria.ru/20240507/antonov-1944284286.html

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аналитика, россия, европа, украина, олаф шольц, дэвид кэмерон, нато, f-16, день победы