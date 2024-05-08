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Захарова призвала Берлин отменить запрет символики России 8 и 9 мая
Захарова призвала Берлин отменить запрет символики России 8 и 9 мая - РИА Новости, 08.05.2024
Захарова призвала Берлин отменить запрет символики России 8 и 9 мая
Россия осуждает и призывает Берлин отменить решение об использовании цветов российского флага и георгиевской ленты только в качестве элементов оформления венков РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:15
2024-05-08T12:15
2024-05-08T12:15
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия осуждает и призывает Берлин отменить решение об использовании цветов российского флага и георгиевской ленты только в качестве элементов оформления венков и букетов для возложения на мемориалы как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вы даже себе не представляете, по поводу георгиевской ленточки, что они удумали. Использовать цвета российского флага и георгиевской ленты допускается в Германии сегодня только в качестве элементов оформления венков и букетов для возложения на мемориалы... Мы осуждаем столь кощунственное решение берлинских властей и призываем его отменить как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное. Мы призываем прекратить переписывать историю, ее не перепишешь, вы просто переписываете сами себя", - сказала Захарова на брифинге. Ранее стало известно, что полиция Берлина в очередной раз запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в Берлине и близ него советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Также запрещена демонстрация символов "Z" и "V".
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в мире, берлин (город), россия, германия, мария захарова, великая отечественная война (1941-1945), день победы, день победы — 2024
В мире, Берлин (город), Россия, Германия, Мария Захарова, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы, День Победы — 2024
Захарова призвала Берлин отменить запрет символики России 8 и 9 мая
Захарова призвала Берлин отменить запрет использовании георгиевской ленты