Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала Берлин отменить запрет символики России 8 и 9 мая - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/zakharova-1944630474.html
Захарова призвала Берлин отменить запрет символики России 8 и 9 мая
Захарова призвала Берлин отменить запрет символики России 8 и 9 мая - РИА Новости, 08.05.2024
Захарова призвала Берлин отменить запрет символики России 8 и 9 мая
Россия осуждает и призывает Берлин отменить решение об использовании цветов российского флага и георгиевской ленты только в качестве элементов оформления венков РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:15
2024-05-08T12:15
в мире
берлин (город)
россия
германия
мария захарова
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
день победы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия осуждает и призывает Берлин отменить решение об использовании цветов российского флага и георгиевской ленты только в качестве элементов оформления венков и букетов для возложения на мемориалы как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вы даже себе не представляете, по поводу георгиевской ленточки, что они удумали. Использовать цвета российского флага и георгиевской ленты допускается в Германии сегодня только в качестве элементов оформления венков и букетов для возложения на мемориалы... Мы осуждаем столь кощунственное решение берлинских властей и призываем его отменить как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное. Мы призываем прекратить переписывать историю, ее не перепишешь, вы просто переписываете сами себя", - сказала Захарова на брифинге. Ранее стало известно, что полиция Берлина в очередной раз запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в Берлине и близ него советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Также запрещена демонстрация символов "Z" и "V".
https://ria.ru/20240507/slutskiy-1944545340.html
берлин (город)
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), россия, германия, мария захарова, великая отечественная война (1941-1945), день победы, день победы — 2024
В мире, Берлин (город), Россия, Германия, Мария Захарова, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы, День Победы — 2024
Захарова призвала Берлин отменить запрет символики России 8 и 9 мая

Захарова призвала Берлин отменить запрет использовании георгиевской ленты

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия осуждает и призывает Берлин отменить решение об использовании цветов российского флага и георгиевской ленты только в качестве элементов оформления венков и букетов для возложения на мемориалы как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вы даже себе не представляете, по поводу георгиевской ленточки, что они удумали. Использовать цвета российского флага и георгиевской ленты допускается в Германии сегодня только в качестве элементов оформления венков и букетов для возложения на мемориалы... Мы осуждаем столь кощунственное решение берлинских властей и призываем его отменить как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное. Мы призываем прекратить переписывать историю, ее не перепишешь, вы просто переписываете сами себя", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее стало известно, что полиция Берлина в очередной раз запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в Берлине и близ него советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Также запрещена демонстрация символов "Z" и "V".
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Слуцкий прокомментировал запрет в Германии атрибутики Победы
7 мая, 22:55
 
В миреБерлин (город)РоссияГерманияМария ЗахароваВеликая Отечественная война (1941-1945)День ПобедыДень Победы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала