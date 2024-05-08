https://ria.ru/20240508/wildberries-1944700028.html
Девушка погибла на складе Wildberries в Екатеринбурге
Девушка погибла на складе Wildberries в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.05.2024
Девушка погибла на складе Wildberries в Екатеринбурге
Сотрудница Wildberries погибла на складе компании на улице Перспективная в Екатеринбурге в результате несчастного случая, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:41
2024-05-08T15:41
2024-05-08T15:42
происшествия
екатеринбург
россия
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Сотрудница Wildberries погибла на складе компании на улице Перспективная в Екатеринбурге в результате несчастного случая, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "На складе Wildberries в Екатеринбурге произошел несчастный случай – погибла 27-летняя девушка-исполнитель. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшей и обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку", – сказали в компании. Причины произошедшего устанавливаются, на месте работают правоохранительные органы, компания содействует в проведении следствия, отметили в пресс-службе. "Склад временно не функционирует – приостановлены все процессы. Мы оповестили об этом продавцов и просим привозить товары на другие доступные склады. Штрафы за изменение плана или отмену поставки не будут начислены", – добавили в Wildberries. По данным URA.RU, кладовщица, оступившись, упала с большой высоты со стеллажа. В региональном управлении СК РФ отказались от комментариев по этому инциденту.
https://ria.ru/20240327/wildberries-1936118374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
Девушка погибла на складе Wildberries в Екатеринбурге
Работница Wildberries погибла на складе в Екатеринбурге из-за несчастного случая
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Сотрудница Wildberries погибла на складе компании на улице Перспективная в Екатеринбурге в результате несчастного случая, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"На складе Wildberries в Екатеринбурге произошел несчастный случай – погибла 27-летняя девушка-исполнитель. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшей и обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку", – сказали в компании. Причины произошедшего устанавливаются, на месте работают правоохранительные органы, компания содействует в проведении следствия, отметили в пресс-службе.
"Склад временно не функционирует – приостановлены все процессы. Мы оповестили об этом продавцов и просим привозить товары на другие доступные склады. Штрафы за изменение плана или отмену поставки не будут начислены", – добавили в Wildberries.
По данным URA.RU
, кладовщица, оступившись, упала с большой высоты со стеллажа. В региональном управлении СК РФ
отказались от комментариев по этому инциденту.