https://ria.ru/20240508/wildberries-1944700028.html

Девушка погибла на складе Wildberries в Екатеринбурге

Девушка погибла на складе Wildberries в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.05.2024

Девушка погибла на складе Wildberries в Екатеринбурге

Сотрудница Wildberries погибла на складе компании на улице Перспективная в Екатеринбурге в результате несчастного случая, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:41

2024-05-08T15:41

2024-05-08T15:42

происшествия

екатеринбург

россия

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Сотрудница Wildberries погибла на складе компании на улице Перспективная в Екатеринбурге в результате несчастного случая, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "На складе Wildberries в Екатеринбурге произошел несчастный случай – погибла 27-летняя девушка-исполнитель. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшей и обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку", – сказали в компании. Причины произошедшего устанавливаются, на месте работают правоохранительные органы, компания содействует в проведении следствия, отметили в пресс-службе. "Склад временно не функционирует – приостановлены все процессы. Мы оповестили об этом продавцов и просим привозить товары на другие доступные склады. Штрафы за изменение плана или отмену поставки не будут начислены", – добавили в Wildberries. По данным URA.RU, кладовщица, оступившись, упала с большой высоты со стеллажа. В региональном управлении СК РФ отказались от комментариев по этому инциденту.

https://ria.ru/20240327/wildberries-1936118374.html

екатеринбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)