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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 08.05.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Серия взрывов прогремела в среду в Харькове, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:17
2024-05-08T13:17
2024-05-08T13:24
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в среду в Харькове, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе не объявлена."В Харькове слышна серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Официальной информации о взрывах не поступало.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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харьков, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремела серия взрывов