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Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Харькове - РИА Новости, 08.05.2024
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11:41 08.05.2024
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Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Харькове - РИА Новости, 08.05.2024
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Харькове
Повторный взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:41
2024-05-08T11:41
в мире
харьков
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Полтавской и Сумской областях звучит воздушная тревога. "В Харькове прогремел повторный взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Информацию о взрыве позднее подтвердил в своем Telegram-канале и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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в мире, харьков, украина
В мире, Харьков, Специальная военная операция на Украине, Украина
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Харькове

"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел повторный взрыв

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Полтавской и Сумской областях звучит воздушная тревога.
"В Харькове прогремел повторный взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Информацию о взрыве позднее подтвердил в своем Telegram-канале и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Изображение сгенерировано ИИ
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