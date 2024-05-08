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Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Харькове - РИА Новости, 08.05.2024

Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Харькове

Повторный взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:41

2024-05-08T11:41

2024-05-08T11:41

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Полтавской и Сумской областях звучит воздушная тревога. "В Харькове прогремел повторный взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Информацию о взрыве позднее подтвердил в своем Telegram-канале и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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в мире, харьков, украина