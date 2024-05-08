https://ria.ru/20240508/vystuplenie-1944641686.html
РНМСО впервые выступит в Харбине с пианистом-виртуозом Лю Шикунем
РНМСО впервые выступит в Харбине с пианистом-виртуозом Лю Шикунем - РИА Новости, 08.05.2024
РНМСО впервые выступит в Харбине с пианистом-виртуозом Лю Шикунем
Российский национальный молодежный симфонический оркестр впервые выступит в Харбине, столице северно-восточной провинции Китая Хэйлунцзян, сообщает Российский... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:15
2024-05-08T13:15
2024-05-08T13:15
россия
харбин
китай
вероника никишина
российский национальный оркестр
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российский национальный молодежный симфонический оркестр впервые выступит в Харбине, столице северно-восточной провинции Китая Хэйлунцзян, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Российские и китайские музыканты под управлением дирижера, лауреата всероссийских конкурсов Алексея Рубина представят шедевры мировой классики. На одной сцене сыграют лауреаты первого (1958) и прошедшего в 2023 году Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Гала-концерт состоится в Харбинском концертном зале 18 мая в рамках второго фестиваля-ярмарки "Сделано в России", который организует Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.Российский национальный молодежный симфонический оркестр - уникальный музыкальный коллектив и крупнейший молодежный проект в области оркестровой культуры. Он создан по поручению президента РФ в 2018 году. Оркестр впервые представит в Харбине насыщенную музыкальную программу, включающую фрагменты произведений П.И. Чайковского, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Н.А. Римского-Корсакова и Д.Д. Шостаковича.В исполнении оркестра также прозвучит "Ода желтой реке" китайского композитора Сянь Синхая.Солистами выступят выдающиеся музыканты, лауреаты международных конкурсов Сергей Давыдченко (фортепиано; лауреат Первой премии и золотой медали XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского (2023)) и Елена Таросян (скрипка). К российскому оркестру также в качестве солиста присоединится один из ведущих пианистов мирового уровня Лю Шикунь, лауреат самого первого конкурса им. П.И. Чайковского 1958 года."Культурные достижения России и соответствующие им символы формируют в сознании покупателей прямую ассоциацию с нашей страной, ее достижениями, талантами, а значит - и с нашей продукцией, наполняют бренд "Сделано в России" красивым звучанием и глубокими смыслами, делая его более многогранным и полным. Поэтому мы уделяем повышенное внимание культурной составляющей наших фестивалей-ярмарок. В Харбине наши выдающиеся исполнители познакомят местных жителей с музыкой, которая с детства знакома каждому из нас. Уверена, концерт никого не оставит равнодушным", - поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Харбине с 17 по 21 мая на площадке VIII Российско-Китайского ЭКСПО. Местные жители и бизнес-сообщество смогут познакомиться с разнообразной продукцией компаний со всей России, а также с российскими традициями и культурой. Концерт пройдет при поддержке министерства культуры России в рамках Года перекрестных культурных обменов между Россией и Китаем.
https://ria.ru/20240508/tovary-1944613907.html
https://ria.ru/20240306/konsultatsiya-1931448353.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харбин, китай, вероника никишина, российский национальный оркестр, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, культура, новости культуры, бренд сделано в россии (made in russia)
Россия, Харбин, Китай, Вероника Никишина, Российский национальный оркестр, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Культура, Новости культуры, Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российский национальный молодежный симфонический оркестр впервые выступит в Харбине, столице северно-восточной провинции Китая Хэйлунцзян, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
«
"Российские и китайские музыканты под управлением дирижера, лауреата всероссийских конкурсов Алексея Рубина представят шедевры мировой классики. На одной сцене сыграют лауреаты первого (1958) и прошедшего в 2023 году Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Гала-концерт состоится в Харбинском концертном зале 18 мая в рамках второго фестиваля-ярмарки "Сделано в России", который организует Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.
Российский национальный молодежный симфонический оркестр - уникальный музыкальный коллектив и крупнейший молодежный проект в области оркестровой культуры. Он создан по поручению президента РФ в 2018 году. Оркестр впервые представит в Харбине насыщенную музыкальную программу, включающую фрагменты произведений П.И. Чайковского, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Н.А. Римского-Корсакова и Д.Д. Шостаковича.
В исполнении оркестра также прозвучит "Ода желтой реке" китайского композитора Сянь Синхая.
Солистами выступят выдающиеся музыканты, лауреаты международных конкурсов Сергей Давыдченко (фортепиано; лауреат Первой премии и золотой медали XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского (2023)) и Елена Таросян (скрипка). К российскому оркестру также в качестве солиста присоединится один из ведущих пианистов мирового уровня Лю Шикунь, лауреат самого первого конкурса им. П.И. Чайковского 1958 года.
«
"Культурные достижения России и соответствующие им символы формируют в сознании покупателей прямую ассоциацию с нашей страной, ее достижениями, талантами, а значит - и с нашей продукцией, наполняют бренд "Сделано в России" красивым звучанием и глубокими смыслами, делая его более многогранным и полным. Поэтому мы уделяем повышенное внимание культурной составляющей наших фестивалей-ярмарок. В Харбине наши выдающиеся исполнители познакомят местных жителей с музыкой, которая с детства знакома каждому из нас. Уверена, концерт никого не оставит равнодушным", - поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Харбине с 17 по 21 мая на площадке VIII Российско-Китайского ЭКСПО. Местные жители и бизнес-сообщество смогут познакомиться с разнообразной продукцией компаний со всей России, а также с российскими традициями и культурой. Концерт пройдет при поддержке министерства культуры России в рамках Года перекрестных культурных обменов между Россией и Китаем.