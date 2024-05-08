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Луценко открыл выставку портретов героев-участников СВО
Луценко открыл выставку портретов героев-участников СВО - РИА Новости, 08.05.2024
Луценко открыл выставку портретов героев-участников СВО
В Законодательном Собрании Вологодской области открылась выставка портретов героев-участников СВО, в экспозиции представлены 165 работ художника Натальи... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:21
2024-05-08T18:21
2024-05-08T18:21
вологодская область
россия
андрей луценко
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области открылась выставка портретов героев-участников СВО, в экспозиции представлены 165 работ художника Натальи Черваневой из Тарногского округа, сообщает пресс-служба регионального парламента. В экспозиции представлены портреты участников специальной военной операции со всей России. "Сегодня, открывая выставку, вглядываясь в глаза бойцов, мы видим их мужество, храбрость, силу духа. Все они в новых реалиях проявили героизм, защищая Отчизну. Благодарю Наталью Николаевну за эти работы. Они направлены на патриотическое воспитание нашей молодежи, сохранение памяти о бойцах. Мы должны их знать, помнить, помогать семьям. Уверен, что наша совместная деятельность в этом направлении будет продолжена", - сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, его слова приводят в пресс-службе. Первый портрет Наталья Черванева написала два года назад. На нем изображен Алексей Чугунов, погибший при исполнении воинского долга. По словам автора, взять в руки карандаш побудил пронзительный взгляд молодого человека. С тех пор было выполнено множество работ. Сейчас к художнику обращаются родственники павших бойцов со всей страны, чтобы их дети, братья, мужья, отцы тоже были запечатлены в экспозиции. Денег за свою работу художник не требует, просит в первую очередь поддерживать тех, кто находится сейчас в зоне СВО. "Я хочу, чтобы этих мальчишек как можно больше людей видели, думали о них, и о том, что происходит сейчас в стране и мире, помогали всеми силами. Желаю, чтобы ребята остались в нашей памяти ни на день, ни на месяц, ни на год, а на всю жизнь", - рассказала Черванева. Выставка будет работать в ЗСО на протяжении месяца.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей луценко
Вологодская область, Россия, Андрей Луценко
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области открылась выставка портретов героев-участников СВО, в экспозиции представлены 165 работ художника Натальи Черваневой из Тарногского округа, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В экспозиции представлены портреты участников специальной военной операции со всей России
.
"Сегодня, открывая выставку, вглядываясь в глаза бойцов, мы видим их мужество, храбрость, силу духа. Все они в новых реалиях проявили героизм, защищая Отчизну. Благодарю Наталью Николаевну за эти работы. Они направлены на патриотическое воспитание нашей молодежи, сохранение памяти о бойцах. Мы должны их знать, помнить, помогать семьям. Уверен, что наша совместная деятельность в этом направлении будет продолжена", - сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
, его слова приводят в пресс-службе.
Первый портрет Наталья Черванева написала два года назад. На нем изображен Алексей Чугунов, погибший при исполнении воинского долга. По словам автора, взять в руки карандаш побудил пронзительный взгляд молодого человека. С тех пор было выполнено множество работ. Сейчас к художнику обращаются родственники павших бойцов со всей страны, чтобы их дети, братья, мужья, отцы тоже были запечатлены в экспозиции. Денег за свою работу художник не требует, просит в первую очередь поддерживать тех, кто находится сейчас в зоне СВО.
"Я хочу, чтобы этих мальчишек как можно больше людей видели, думали о них, и о том, что происходит сейчас в стране и мире, помогали всеми силами. Желаю, чтобы ребята остались в нашей памяти ни на день, ни на месяц, ни на год, а на всю жизнь", - рассказала Черванева.
Выставка будет работать в ЗСО на протяжении месяца.