https://ria.ru/20240508/vystavka-1944767029.html

Луценко открыл выставку портретов героев-участников СВО

Луценко открыл выставку портретов героев-участников СВО - РИА Новости, 08.05.2024

Луценко открыл выставку портретов героев-участников СВО

В Законодательном Собрании Вологодской области открылась выставка портретов героев-участников СВО, в экспозиции представлены 165 работ художника Натальи... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:21

2024-05-08T18:21

2024-05-08T18:21

вологодская область

россия

андрей луценко

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области открылась выставка портретов героев-участников СВО, в экспозиции представлены 165 работ художника Натальи Черваневой из Тарногского округа, сообщает пресс-служба регионального парламента. В экспозиции представлены портреты участников специальной военной операции со всей России. "Сегодня, открывая выставку, вглядываясь в глаза бойцов, мы видим их мужество, храбрость, силу духа. Все они в новых реалиях проявили героизм, защищая Отчизну. Благодарю Наталью Николаевну за эти работы. Они направлены на патриотическое воспитание нашей молодежи, сохранение памяти о бойцах. Мы должны их знать, помнить, помогать семьям. Уверен, что наша совместная деятельность в этом направлении будет продолжена", - сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, его слова приводят в пресс-службе. Первый портрет Наталья Черванева написала два года назад. На нем изображен Алексей Чугунов, погибший при исполнении воинского долга. По словам автора, взять в руки карандаш побудил пронзительный взгляд молодого человека. С тех пор было выполнено множество работ. Сейчас к художнику обращаются родственники павших бойцов со всей страны, чтобы их дети, братья, мужья, отцы тоже были запечатлены в экспозиции. Денег за свою работу художник не требует, просит в первую очередь поддерживать тех, кто находится сейчас в зоне СВО. "Я хочу, чтобы этих мальчишек как можно больше людей видели, думали о них, и о том, что происходит сейчас в стране и мире, помогали всеми силами. Желаю, чтобы ребята остались в нашей памяти ни на день, ни на месяц, ни на год, а на всю жизнь", - рассказала Черванева. Выставка будет работать в ЗСО на протяжении месяца.

https://ria.ru/20240427/vyplaty-1942814414.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, андрей луценко