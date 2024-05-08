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В Хельсинки открыли выставку в честь 80-летия освобождения Белоруссии - РИА Новости, 08.05.2024
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14:24 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/vystavka-1944668265.html
В Хельсинки открыли выставку в честь 80-летия освобождения Белоруссии
В Хельсинки открыли выставку в честь 80-летия освобождения Белоруссии - РИА Новости, 08.05.2024
В Хельсинки открыли выставку в честь 80-летия освобождения Белоруссии
В "Русском доме" в Хельсинки состоялось открытие выставки, посвященной 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, сообщает в среду... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:24
2024-05-08T14:24
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В "Русском доме" в Хельсинки состоялось открытие выставки, посвященной 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, сообщает в среду дипмиссия. "В Российском центре науки и культуры в Хельсинки состоялось открытие выставки, посвященной 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков", - сказано в публикации посольства в Telegram-канале. В мероприятии приняли участие послы России и Казахстана, а также временный поверенный в делах Республики Беларусь в Финляндии. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов обратился к гостям выставки с приветственным словом, отметила дипмиссия.
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хельсинки, белоруссия, россия, павел кузнецов, в мире
Хельсинки, Белоруссия, Россия, Павел Кузнецов, В мире
В Хельсинки открыли выставку в честь 80-летия освобождения Белоруссии

В "Русском доме" в Хельсинки открыли выставку к 80-летию освобождения Белоруссии

© Фото : Посольство России в ФинляндииОткрытие выставки, посвященной 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, в Российском центре науки и культуры в Хельсинки
Открытие выставки, посвященной 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, в Российском центре науки и культуры в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Посольство России в Финляндии
Открытие выставки, посвященной 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, в Российском центре науки и культуры в Хельсинки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В "Русском доме" в Хельсинки состоялось открытие выставки, посвященной 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, сообщает в среду дипмиссия.
"В Российском центре науки и культуры в Хельсинки состоялось открытие выставки, посвященной 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков", - сказано в публикации посольства в Telegram-канале.
В мероприятии приняли участие послы России и Казахстана, а также временный поверенный в делах Республики Беларусь в Финляндии. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов обратился к гостям выставки с приветственным словом, отметила дипмиссия.
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