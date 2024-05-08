https://ria.ru/20240508/vystavka-1944668265.html

В Хельсинки открыли выставку в честь 80-летия освобождения Белоруссии

В Хельсинки открыли выставку в честь 80-летия освобождения Белоруссии - РИА Новости, 08.05.2024

В Хельсинки открыли выставку в честь 80-летия освобождения Белоруссии

В "Русском доме" в Хельсинки состоялось открытие выставки, посвященной 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, сообщает в среду... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:24

2024-05-08T14:24

2024-05-08T14:24

хельсинки

белоруссия

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павел кузнецов

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В "Русском доме" в Хельсинки состоялось открытие выставки, посвященной 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, сообщает в среду дипмиссия. "В Российском центре науки и культуры в Хельсинки состоялось открытие выставки, посвященной 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков", - сказано в публикации посольства в Telegram-канале. В мероприятии приняли участие послы России и Казахстана, а также временный поверенный в делах Республики Беларусь в Финляндии. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов обратился к гостям выставки с приветственным словом, отметила дипмиссия.

https://ria.ru/20240429/mautkhauzen-1943083793.html

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хельсинки, белоруссия, россия, павел кузнецов, в мире