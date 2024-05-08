https://ria.ru/20240508/vyplaty-1944720491.html
В Подмосковье более 20 тысяч родителей получили выплату на новорожденного
В Подмосковье более 20 тысяч родителей получили выплату на новорожденного - РИА Новости, 08.05.2024
В Подмосковье более 20 тысяч родителей получили выплату на новорожденного
Выплату на новорождённого в Подмосковье с начала года получили родители более 20 тысяч детей, общая сумма выплат составила свыше 400 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:35
2024-05-08T16:35
2024-05-08T16:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
год семьи
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608555_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cf1a722bd6b555d5dce65493267b6f37.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Выплату на новорождённого в Подмосковье с начала года получили родители более 20 тысяч детей, общая сумма выплат составила свыше 400 миллионов рублей, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. "В Год семьи в Подмосковье родители более 20 тысяч детей получили денежную выплату на новорожденного. Общая сумма выплат составила свыше 400 миллионов рублей. Размер выплаты фиксирован - 20 тысяч рублей. Также родители, по-прежнему, могут выбрать альтернативу выплате — это готовый набор "Я родился в Подмосковье", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. По данным ведомства, подарочный набор или выплата в рамках национального проекта "Демография" положены на каждого новорожденного. Такую поддержку могут получить родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. Набор "Я родился в Подмосковье" включает в себя более 50 самых необходимых предметов для мамы и ребенка, в том числе одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика, средства гигиены и многое другое. Получить подарочный набор мамы могут сразу в роддоме. В Минсоцразвития Подмосковья уточнили, что при выборе денежной выплаты вместо набора, 20 тысяч рублей поступят на счет проактивно в течение 10 дней.
https://ria.ru/20231003/mnogodetnye-1900138506.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608555_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c20ffd31ee6b5eb30ae0a1010e1b7d77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, год семьи, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Год семьи, Дети
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Выплату на новорождённого в Подмосковье с начала года получили родители более 20 тысяч детей, общая сумма выплат составила свыше 400 миллионов рублей, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«
"В Год семьи в Подмосковье родители более 20 тысяч детей получили денежную выплату на новорожденного. Общая сумма выплат составила свыше 400 миллионов рублей. Размер выплаты фиксирован - 20 тысяч рублей. Также родители, по-прежнему, могут выбрать альтернативу выплате — это готовый набор "Я родился в Подмосковье", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
По данным ведомства, подарочный набор или выплата в рамках национального проекта "Демография" положены на каждого новорожденного. Такую поддержку могут получить родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.
Набор "Я родился в Подмосковье" включает в себя более 50 самых необходимых предметов для мамы и ребенка, в том числе одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика, средства гигиены и многое другое. Получить подарочный набор мамы могут сразу в роддоме.
В Минсоцразвития Подмосковья
уточнили, что при выборе денежной выплаты вместо набора, 20 тысяч рублей поступят на счет проактивно в течение 10 дней.