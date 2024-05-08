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В Подмосковье более 20 тысяч родителей получили выплату на новорожденного - РИА Новости, 08.05.2024
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Новости Подмосковья
 
16:35 08.05.2024
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В Подмосковье более 20 тысяч родителей получили выплату на новорожденного
В Подмосковье более 20 тысяч родителей получили выплату на новорожденного - РИА Новости, 08.05.2024
В Подмосковье более 20 тысяч родителей получили выплату на новорожденного
Выплату на новорождённого в Подмосковье с начала года получили родители более 20 тысяч детей, общая сумма выплат составила свыше 400 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:35
2024-05-08T16:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
год семьи
дети
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Выплату на новорождённого в Подмосковье с начала года получили родители более 20 тысяч детей, общая сумма выплат составила свыше 400 миллионов рублей, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. "В Год семьи в Подмосковье родители более 20 тысяч детей получили денежную выплату на новорожденного. Общая сумма выплат составила свыше 400 миллионов рублей. Размер выплаты фиксирован - 20 тысяч рублей. Также родители, по-прежнему, могут выбрать альтернативу выплате — это готовый набор "Я родился в Подмосковье", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. По данным ведомства, подарочный набор или выплата в рамках национального проекта "Демография" положены на каждого новорожденного. Такую поддержку могут получить родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. Набор "Я родился в Подмосковье" включает в себя более 50 самых необходимых предметов для мамы и ребенка, в том числе одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика, средства гигиены и многое другое. Получить подарочный набор мамы могут сразу в роддоме. В Минсоцразвития Подмосковья уточнили, что при выборе денежной выплаты вместо набора, 20 тысяч рублей поступят на счет проактивно в течение 10 дней.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, год семьи, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Год семьи, Дети

В Подмосковье более 20 тысяч родителей получили выплату на новорожденного

© iStock.com / encrierЖенщина держит ножки новорожденного в своих руках
Женщина держит ножки новорожденного в своих руках - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© iStock.com / encrier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Выплату на новорождённого в Подмосковье с начала года получили родители более 20 тысяч детей, общая сумма выплат составила свыше 400 миллионов рублей, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«
"В Год семьи в Подмосковье родители более 20 тысяч детей получили денежную выплату на новорожденного. Общая сумма выплат составила свыше 400 миллионов рублей. Размер выплаты фиксирован - 20 тысяч рублей. Также родители, по-прежнему, могут выбрать альтернативу выплате — это готовый набор "Я родился в Подмосковье", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
По данным ведомства, подарочный набор или выплата в рамках национального проекта "Демография" положены на каждого новорожденного. Такую поддержку могут получить родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.
Набор "Я родился в Подмосковье" включает в себя более 50 самых необходимых предметов для мамы и ребенка, в том числе одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика, средства гигиены и многое другое. Получить подарочный набор мамы могут сразу в роддоме.
В Минсоцразвития Подмосковья уточнили, что при выборе денежной выплаты вместо набора, 20 тысяч рублей поступят на счет проактивно в течение 10 дней.
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