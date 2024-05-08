https://ria.ru/20240508/vybory-1944814377.html

В Северной Македонии завершилось голосование на выборах президента

В Северной Македонии завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 08.05.2024

В Северной Македонии завершилось голосование на выборах президента

Голосование во втором туре президентских и на парламентских выборах в Северной Македонии завершилось, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК). РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T21:10

2024-05-08T21:10

2024-05-08T21:10

в мире

северная македония

стево пендаровски

демократическая партия за македонское национальное единство

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БЕЛГРАД, 8 мая – РИА Новости. Голосование во втором туре президентских и на парламентских выборах в Северной Македонии завершилось, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК). Волеизъявление проходило в спокойной атмосфере с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на около 3,5 тысячах участках на территории Северной Македонии. По ряду технических причин правом голоса на президентских выборах обладают 1 814 317, а на парламентских - 1 815 350 человек. В первом туре президентских выборов 24 апреля к 17.00 (18.00 мск) явка составила 42,33%. В среду к тому же времени, согласно данным на официальном сайте ГИК, она составляет 39,27% На проходящих одновременно с президентскими парламентских выборах явка чуть выше – 45,85%. Впервые после "пестрой революции" 2016 года, когда к власти в Северной Македонии пришла правящая сейчас партия СДСМ (Социал-демократический союз Македонии), крупнейшая оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство) может победить на президентских и парламентских выборах. Первый тур президентских выборов состоялся 24 апреля. Кандидат от ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова вдвое опередила президента Стево Пендаровски, набрав около 40% голосов против менее 20% у действующего главы государства. Третий результат продемонстрировал кандидат от крупнейшей албанской партии "Демократический союз за интеграцию" (ДУИ), глава МИД Буяр Османи - около 13,5%. С таким преимуществом победа Силяновской-Давковой над Пендаровски во втором туре почти гарантирована, но важную роль сыграет поддержка избирателей из числа этнических албанцев, которых в стране около 25%. Президент республики избирается сроком на пять лет, выполняет в основном представительские функции, а внешнюю и внутреннюю политику определяет правительство во главе с премьер-министром, которое поддерживает правящее большинство в парламенте. Всего на 120 мест в Собрании претендуют кандидаты от 17 партий и блоков, крупнейшими из которых являются СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ и оппозиционная албанская коалиция VLEN. Первые предварительные результаты ожидаются около 21.00 (22.00 мск).

https://ria.ru/20240508/vybory-1944089322.html

https://ria.ru/20240424/severnaya_makedoniya-1941477939.html

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в мире, северная македония, стево пендаровски, демократическая партия за македонское национальное единство