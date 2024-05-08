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В Северной Македонии завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 08.05.2024
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21:10 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/vybory-1944814377.html
В Северной Македонии завершилось голосование на выборах президента
В Северной Македонии завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 08.05.2024
В Северной Македонии завершилось голосование на выборах президента
Голосование во втором туре президентских и на парламентских выборах в Северной Македонии завершилось, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК). РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:10
2024-05-08T21:10
в мире
северная македония
стево пендаровски
демократическая партия за македонское национальное единство
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БЕЛГРАД, 8 мая – РИА Новости. Голосование во втором туре президентских и на парламентских выборах в Северной Македонии завершилось, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК). Волеизъявление проходило в спокойной атмосфере с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на около 3,5 тысячах участках на территории Северной Македонии. По ряду технических причин правом голоса на президентских выборах обладают 1 814 317, а на парламентских - 1 815 350 человек. В первом туре президентских выборов 24 апреля к 17.00 (18.00 мск) явка составила 42,33%. В среду к тому же времени, согласно данным на официальном сайте ГИК, она составляет 39,27% На проходящих одновременно с президентскими парламентских выборах явка чуть выше – 45,85%. Впервые после "пестрой революции" 2016 года, когда к власти в Северной Македонии пришла правящая сейчас партия СДСМ (Социал-демократический союз Македонии), крупнейшая оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство) может победить на президентских и парламентских выборах. Первый тур президентских выборов состоялся 24 апреля. Кандидат от ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова вдвое опередила президента Стево Пендаровски, набрав около 40% голосов против менее 20% у действующего главы государства. Третий результат продемонстрировал кандидат от крупнейшей албанской партии "Демократический союз за интеграцию" (ДУИ), глава МИД Буяр Османи - около 13,5%. С таким преимуществом победа Силяновской-Давковой над Пендаровски во втором туре почти гарантирована, но важную роль сыграет поддержка избирателей из числа этнических албанцев, которых в стране около 25%. Президент республики избирается сроком на пять лет, выполняет в основном представительские функции, а внешнюю и внутреннюю политику определяет правительство во главе с премьер-министром, которое поддерживает правящее большинство в парламенте. Всего на 120 мест в Собрании претендуют кандидаты от 17 партий и блоков, крупнейшими из которых являются СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ и оппозиционная албанская коалиция VLEN. Первые предварительные результаты ожидаются около 21.00 (22.00 мск).
https://ria.ru/20240508/vybory-1944089322.html
https://ria.ru/20240424/severnaya_makedoniya-1941477939.html
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60
в мире, северная македония, стево пендаровски, демократическая партия за македонское национальное единство
В мире, Северная Македония, Стево Пендаровски, Демократическая партия за македонское национальное единство
В Северной Македонии завершилось голосование на выборах президента

В Северной Македонии завершилось голосование на выборах президента и парламента

© AP Photo / Boris GrdanoskiМужчина во время голосования на избирательном участке в Скопье, Северная Македония
Мужчина во время голосования на избирательном участке в Скопье, Северная Македония - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Boris Grdanoski
Мужчина во время голосования на избирательном участке в Скопье, Северная Македония
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 мая – РИА Новости. Голосование во втором туре президентских и на парламентских выборах в Северной Македонии завершилось, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК).
Волеизъявление проходило в спокойной атмосфере с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на около 3,5 тысячах участках на территории Северной Македонии. По ряду технических причин правом голоса на президентских выборах обладают 1 814 317, а на парламентских - 1 815 350 человек.
Мужчина голосует на выборах на избирательном участке в Скопье, Северная Македония - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Процедура парламентских выборов в Северной Македонии
Вчера, 00:26
В первом туре президентских выборов 24 апреля к 17.00 (18.00 мск) явка составила 42,33%. В среду к тому же времени, согласно данным на официальном сайте ГИК, она составляет 39,27%
На проходящих одновременно с президентскими парламентских выборах явка чуть выше – 45,85%.
Впервые после "пестрой революции" 2016 года, когда к власти в Северной Македонии пришла правящая сейчас партия СДСМ (Социал-демократический союз Македонии), крупнейшая оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство) может победить на президентских и парламентских выборах.
Первый тур президентских выборов состоялся 24 апреля. Кандидат от ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова вдвое опередила президента Стево Пендаровски, набрав около 40% голосов против менее 20% у действующего главы государства. Третий результат продемонстрировал кандидат от крупнейшей албанской партии "Демократический союз за интеграцию" (ДУИ), глава МИД Буяр Османи - около 13,5%.
С таким преимуществом победа Силяновской-Давковой над Пендаровски во втором туре почти гарантирована, но важную роль сыграет поддержка избирателей из числа этнических албанцев, которых в стране около 25%.
Президент республики избирается сроком на пять лет, выполняет в основном представительские функции, а внешнюю и внутреннюю политику определяет правительство во главе с премьер-министром, которое поддерживает правящее большинство в парламенте. Всего на 120 мест в Собрании претендуют кандидаты от 17 партий и блоков, крупнейшими из которых являются СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ и оппозиционная албанская коалиция VLEN. Первые предварительные результаты ожидаются около 21.00 (22.00 мск).
Флаг над столицей Северной Македонии городом Скопье - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Процедура выборов президента в Северной Македонии
24 апреля, 03:05
 
В миреСеверная МакедонияСтево ПендаровскиДемократическая партия за македонское национальное единство
 
 
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